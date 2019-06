50 Medaillen im Gepäck verstaut

Carolin Methke

Schwedt Knapp 40 Schwimmerinnen und Schwimmer der SSV PCK gingen in Potsdam und Wittenberg bei den letzten Wettbewerben des Sportjahres 2018/19 an den Start und konnten noch einmal zahlreiche Podestplätze und Medaillen mit auf den Heimweg nehmen.

In Brandenburgs Landeshauptstadt konnte sich der verantwortliche Trainer Marco Kochinke über 19 Medaillen und viele neue Bestzeiten freuen. Neben den erfahrenen und auch an diesem Wochenende erfolgreichen Oderstädtern Julian Jahnke und Leonie Karge konnten vor allem die Aktiven der Sportklasse 4 noch einmal ihr Leistungsvermögen unter Beweis stellen. John Lienert mit einer Goldmedaille, Juli Bendzko mit drei Silbermedaillen sowie Jonas Duckert mit einer Silber- und Marwin Ole Wendt mit einer Bronzemedaille gehörten besonders erfolgreich dazu. Emil Buckow, Cara Joline Martinus und Alexander Trost zeigten beherzte Wettkämpfe und freuten sich über neue Bestwerte.

Weitere Medaillen gingen auf das Konto von Joan Jahnke, Anton Buchholz und Jonas Kleinke. Elias Lange und der nach langer Verletzungspause erstmals wieder startende Liam Fin Kochinke zeigten sehr gute Leistungen und verpassten als Vierte nur knapp das Podest.

Gold und Silber mit Staffeln

Das Schwimmfest zu Ehren "Luthers Hochzeit" in Wittenberg steht schon seit vielen Jahren als Abschluss-Event auf dem Wettkampfplan. Das 25-m-Freibecken in Piesteritz mit den vielen Teilnehmern, die an diesem Wochenende das Freibad zu einem riesigen Campingplatz werden lassen, bietet immer eine ganz besondere Atmosphäre. 25 Oderstädter zeigten sowohl am Sonnabend bei glühender Hitze als auch am Sonntag (tatsächlich bei Regen) beste Leistungen.

31 Einzelmedaillen – darunter 15 goldene – konnten bejubelt werden. Glückwünsche gingen dazu an Carlo Krüger, Cedric und Tabea Sasse, Hanna und Malte Engelmann, Lea Otto, Frida Kochinke, Jonas Kleinke, Lilien Bowitz, Marleen Brandt, Oliver Kalk, Tom Goslar und Kenneth Bock, der über 100 m Brust einen neuen Veranstaltungsrekord aufstellen konnte. Die jüngsten Schwedter Starter waren Jette und Hannes Müller, die – wie auch ihre große Schwester Leni – tolle Leistungen zeigten.

Emotionaler Höhepunkt an beiden Tagen waren die heiß umkämpften Staffelrennen. Schicke Pokale locken in jedem Jahr viele Mannschaften an den Start. Auch diesmal konnte das SSV-PCK-Team zwei Pokale mit in die Oderstadt nehmen – für Platz 2 über 8 x 50 m Freistil und für den Sieg über 8 x 50 m Lagen. Neben den bereits genannten Aktiven konnten sich dabei auch Lennard Hinz, Johanna Gaffrey, Enrico Schmidt und Andreas Grote über den Erfolg freuen.

Das Dankeschön galt den mitgereisten Eltern als Rundum-Service-Team, den Trainern Steffi Gaffrey und Sven Uwe Schengber sowie der Familie Bowitz für den unermüdlichen Kampfrichtereinsatz. Alle kleinen und großen Schwimmer können jetzt mit ihren Familien sonnige Sommerferienwochen verleben – bald herrscht sicher wieder Vorfreude auf die dann anstehenden Freiwasserwettkämpfe.