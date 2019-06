Drei Matchbälle ausgelassen

Johannes Gohlke

Dinklage "Ich freu mich wahnsinng", so der Finower Stephan Pauli, als er mit seinem Hamburger Doppelpartner Cedric Thornton ins Halbfinale einzog und somit bereits eine Medaille bei den Deutschen Meisterschaften der Individualklassen sicher hatte. Als Brandenburger Pokalsieger qualifizierte sich Pauli für die Deutschen Meisterschaften für Spieler der unteren Spielklassen, die somit auch eine Chancen auf einen nationalen Titel haben.

Chance im Einzel und Doppel

Pauli, der in dieser Saison in der 4. Herrenmannschaft des TTC in der 1. Landesklasse aufschlug, wollte unbedingt eine Medaille aus dem niedersächsischen Dinklage mit nach Hause bringen. Die Chance hatte er dazu sowohl im Einzel als auch im Doppel.

"Im Einzel war ich zu nervös", meinte der 40-Jährige, nachdem er mit einem Sieg und zwei knappen Niederlagen bereits in der Gruppenphase ausschied. Chancen sollte er nun noch im Doppel mit seinem zugelosten Doppelpartner aus Hamburg haben. Mit Thornton harmonierte er, obwohl sie noch nie miteinander gespielt haben, prächtig.

Perfekte Paarung

"Wir passen im Doppel echt gut zueinander. Er bereitet vor, ich hau ran", meinte Pauli nach dem Turnier. Die beiden konnten Achtel- und Viertelfinale ohne Probleme gewinnen. Am nächsten Tag siegten sie auch im Halbfinale und standen dann plötzlich in der Endrunde.

Lange Zeit sah es auch im Finale nach einem deutlichen Sieg aus. Denn mit 2:0 und 10:7 führten Pauli und Thornton bereits gegen ein Duo aus Schleswig-Holstein. Drei Matchbälle hatten die beiden, konnten jedoch am Ende keinen verwandeln und verloren nicht nur den dritten Satz, sondern noch das ganze Spiel. Doch für den Finower, der in der kommenden Saison in der 1. Herrenmannschaft des TTC aufschlagen wird, war dies der größte Erfolg in seiner Tischtenniskarriere.