Mila Heenemann schwebt am "Zitterbalken" zu Gold

Gertraude Trautmann

Falkensee Sind die Übungen mit genügend Schwierigkeiten gespickt? Stimmt die momentane Formkurve? Werden die einzelnen Elemente sauber geturnt? Antworten auf diese Fragen wollten sich die Turner des SV Motor Eberswalde beim zweiten Ranglistenturnen holen.

Die vier Starterinnen im "Kleinen Pokal" beim 49. Falkenseer Sommer, Lilly Charleen Wagner, Ida Dörner, Elina Carnarius und Jana Stepanenko, die beim Ranglistenturnen die Plätze eins bis vier belegten, bewiesen ihre Klasse und turnten sich gegen sieben weitere Teams auf den Silberplatz in der Leistungsklasse vier.

Voll besetztes Feld

Mit den Rängen fünf, neun, zehn und 19 im Mehrkampf-Einzel manifestierten sie dieses tolle Ergebnis. Mit 37 Starterinnen gab es ein voll besetztes Feld. Hier war Lilly Charleen in jedem Finale vertreten und schaffte am Balken einen vierten Rang und an den anderen Geräten jeweils fünfte Plätze, Elina wurde am Boden Sechste. Betreuerin Annekatrin Petzold konnte zu Recht stolz auf ihre Schützlinge sein.

Die Teilnehmerinnen der Leistungsklasse drei am "Großen Pokal" hatten es mit 47 Gegnerinnen in zehn Mannschaften zu tun und so freuten sie sich schon über ihren sechsten Platz am Ende des Tages.

Die beste Mehrkampfeinzelwertung gelang hier Mila Heenemann mit Platz sechs, Miriam Ehlers kam auf den 19. und Mareen und Marissa Kain auf die Plätze 23 und 25.

Aber da standen ja noch die Finals aus, wo Mila sich an Sprung, Stufenbarren und Balken qualifiziert hatte. An den ersten zwei Geräten erturnte sich die Starterin von Motor Eberswalde eine undankbare Holzplakette, aber am Schwebebalken zeigte sie es allen. Mit 12,85 Punkten belohnten sie die Kampfrichter für ihre schwierige und sicher geturnte Übung und Eberswalde hatte eine glückliche Goldmedaillengewinnerin mehr.

Finalteilnahme gescheitert

Für Annekatrin Petzold (11.), Natalie Aldana Bedoya (14.), Lea Korbik (21.), Nina Müller (27.) und Yvonne Schemel (28.) lief es diesmal nicht so optimal beim Start im "Superpokal 2", denn eine übermächtige Konkurrenz ließ nur den sechsten Platz von sieben zu.

Doch da gab es ja auch noch den männlichen Part: Weil nicht genügend Turner für eine Mannschaft aus den eigenen Reihen zur Verfügung standen, gingen die beiden Eberswalder Benjamin Rothe und Felix Wöhe als Gaststarter ins Rennen.

Ersterer turnte in der LK 3 im Superpokal für den TSV Falkensee und wurde mit diesem Team Dritter. Als Einzelturner im Mehrkampf bewies er seine Leistungsstärke und holte Silber.

Felix Wöhe holt Gold

Youngster Felix wurde der zweiten Mannschaft von SV Felsenkeller aus Dresden zugeteilt und musste vorwiegend gegen Ältere in der LK 4 turnen. Trotzdem wurde er bester Mehrkämpfer seiner Mannschaft, mit der er Bronze im "Kleinen Pokal" erturnte. Nach einem missglückten Start am Pauschenpferd biss er die Zähne zusammen und kämpfte sich nach aufmunternden Worten seines Trainers und Betreuers Ulf Reimann in den Wettkampf zurück, was ihn mit Platz sieben von 24 im Mehrkampf belohnte. Zudem hatte er sich auch noch drei Finalplätze gesichert, nämlich am Sprung, wo er Fünfter wurde, am Reck näherte er sich mit Platz vier schon dem Podest, doch am Boden konnte ihm keiner etwas vormachen und mit dem höchsten Ausgangswert von 11,2 holte er Gold für die beste Übung.