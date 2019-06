Preussen bedient sich beim FSV

Britta Gallrein

Eberswalde Beim Fußball-Brandenburgligisten FV Preussen Eberswalde haben drei weitere Spieler vom direkten Liga-Konkurrenten FSV Bernau unterschrieben. Stürmer Ceif Ben-Abdallah, Mittelfeldspieler Thorben Schöffel und Verteidiger Christian Amuri werden künftig statt in Blau in Grün spielen. "Ich freue mich auf alle", kündigte Preussens Präsident Danko Jur an.

In Eberswalde kein Unbekannter

Ceif Ben-Abdallah ist in Eberswalde kein Unbekannter. Er spielte schon in der Saison 2015/16 für die Preussen, hatte vorher bereits bei Union Fürstenwalde Oberliga-Erfahrung gesammelt und war dann nach Sachsenhausen gewechselt. Von Preussen ging es für den umtriebigen Stürmer dann in die Landesliga zu Forst Borgsdorf, bevor er nach einer Pause zu Beginn der vergangenen Saison zu den Bernauern wechselte. In 18 Spielen erzielte er sieben Treffer.

Auch dem Berliner Thorben Schöffel scheint es im Barnim zu gefallen. Nach Landesliga-Stationen in Borgsdorf und Sachsenhausen wechselte er 2016/17 zu Union Klosterfelde in die Brandenburgliga und von dort zum FSV Bernau, wo er zwei Jahre kickte.

Drei Jahre war Verteidiger Christian Amuri beim FSV Bernau. Es soll er künftig die Eberswalder Defensive verstärken.

Neben den Dreien werden auch Philipp Januschowski und Kim Schwager von Bernau zu den Preussen wechseln, wo sie künftig von Schwagers Vater Frank trainiert werden.

Peter und Demirel gehen

Wie das Fußball-Portal fupa.net mitteilt, wollen Preussen-Keeper Lennard Peter und Mittelfeld-Spieler Hakan Demirel dagegen den Verein verlassen. Beide sollen beim Berlin-Liga-Absteiger BFC Preussen künftig unter Thomas Häßler trainieren. "Offiziell ist das in beiden Fällen noch nicht", erklärte allerdings gestern dazu Preussen-Präsident Danko Jur.