Woltersdorfer Gastgeber zeigen gute Spielzüge, verlieren aber unglücklich

Marion Thomas

Woltersdorf Enttäuscht trabten die Gastgeber vom Platz, hatten sie sich doch fürs letzte Heimspiel der Saison mehr vorgenommen. Doch quasi in letzter Minute der Nachspielzeit sorgten die Gäste vom FSV Luckenwalde II mit ihrem Treffer zum 3:4-Endstand – er was das dritte Tor von Denys Repetylo (zuvor 1:1/15. und 2:2/40.) – für die zwölfte Niederlage. Damit rutschte der SVW noch auf Rang 8 ab, war in der Landesklasse Ost aber nur 2011 (2.) und 2012 (7.) besser.

"Es war sicher etwas unglücklich, dass wir dieses Spiel noch verloren haben", sagte Trainer Chris Berg danach. "Mit etwas Glück hätten wir sogar gewinnen können, doch zumindest ein Remis wäre gerechter gewesen." Dennoch stellt er seiner Mannschaft ein gutes Zeugnis aus. Angesichts der zahlreichen Ausfälle – bedingt durch Verletzungen und Urlaub – habe sie vor allem in der ersten Halbzeit eine gute Leistung mit vielen sehenswerten Spielzügen gezeigt, war mehrfach verdient in Führung gegangen – 1:0 Philipp Lunau (14.), 2:1 Felix Westphal (20.), 3:2 Lunau (54.) –, stand dies aber nicht bis zum Ende durch.

Trainer sieht Potenzial für Spitze

Nach dem Trainerwechsel zur Winterpause hat sich das Team gut zusammengefunden – "das passt schon, ist eine geile Truppe", meint Berg und hat ein gutes Gefühl für die neue Saison: "Das Potenzial ist da, auch in der Spitze der Liga mitzuspielen." Talente von den A-Junioren will er möglichst schnell in die Mannschaft einbauen. Trainingsauftakt für die neue Saison wird der9. Juli sein, fünf Vorbereitungsspiele sind geplant.

SV Woltersdorf: Alex Hirt – Florian Post, Felix Herrmann, Fabian Magin – Nico Töpfer, Steven Schrottge – Niklas Dreher, Dustin Bortfeldt, Lars Guttmann (79. Benjamin Meßmann), PhilippLunau – Felix Westphal

Schiedsrichter: Stefan Kotte (Klosterfelde) – Zuschauer: 20