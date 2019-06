Bei den Breesenern endet eine Ära

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Für die einen war es ein vergeblicher Griff nach der angestrebten neuen Landesliga-Punkte-Rekordmarke von 53 Zählern – für die anderen ein gelungener Abschluss einer erfolgreicher Vereinsära. Der BSV Guben Nord hatte mit dem 5:3 (2:2) beim FSV Dynamo noch einmal ein Ausrufezeichen gesetzt, nachdem ihm in der Vorwoche schon ein beindruckender 4:0-Sieg im Ortsderby gegen den 1. FC gelungen war. Mit dem scheidenden Vorsitzenden Jens-Uwe Kellberg – sechs Jahre als Stellvertreter und zuletzt neun Jahre als Vereinsvorsitzender – gehen auch viele Leistungsträger der Ersten um Spielertrainer Franz-Aaron Ullrich. Da sich jedoch noch genügend Spieler bereit erklärt hatten, auch für null ouvert weiter in der Ersten zu spielen, hat der neue Vorsitzende Roland Kunzke, der seit Jahrzehnten das Sportliche bei den Breesenern prägt, auch für die kommende Saison für die Landesliga gemeldet. Dazu stoßen einige A-Junuoren und einige Akteure aus der aufgelösten Zweiten. "Wir werden dann sicherlich nicht ganz oben mitspielen können, ein Mittelfeldplatz wird unser Ziel sein", erklärt der neue Kapitän beim BSV Guben Nord.

Ein maßgeblicher Steuermann beim Gastgeber FSV Dynamo Eisenhüttenstadt ist der 58-jährige Dietmar Brauer. Der saß dieses Mal wegen des verhinderten Dirk Liedtke allein als verantwortlicher Trainer auf der Bank. Was er dann von seinen Jungs präsentiert bekam, war für den Mitbegründer des FSV Dynamo nicht zwingend vergnügungssteuerpflichtig. "Ich will keine Namen nennen. Unsere älteren Leistungsträger hatten heute nicht ihre Normalform. Beide Gubener Tore haben wir in der ersten Halbzeit selbst aufgelegt. Wir fangen zwar den Konter ab, spielen jedoch den Ball an der Strafraumgrenze zum Gegner. Nach der Pause haben wir uns auskontern lassen. Dann schafft zwar Christian Grätz noch den Anschlusstreffer, doch mit dem 3:5 war alles gegessen", resümiert Brauer. Dafür geht es bei dem Dynamo-Trainer mittlerweile gesundheitlich aufwärts. Nach dem langwierigen Einsetzen eines künstlichen Knies denkt er bereits wieder ans Fußballspielen.

Urbansky verpasst die Führung

Nachdem der junge Nico Urbansky nach Zuspiel von Eddi Hantelmann das frühe 1:0 verpasst hatte, brachte Alexander Ost die Gäste in Führung. Maik Frühauf glich per Elfmeter aus, Jan Kretschmann war gefoult worden. Als sechs Minuten später Hantelmann die Dynamos nach einem Solo von der Mittellinie in Führung brachte, sah vieles nach einem Heimsieg aus.

Nach dem 2:2 von der Rolle

Doch Sven Hähnel erwies sich kurz vor der Pause als Stimmungskiller für die Gastgeber, als er einen nicht weit genug abgewehrten Ball mit einem Schuss von der Strafraumgrenze zum 2:2 nutzte. "In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft nicht mehr den Faden gefunden, da haben wir insgesamt schlecht verteidigt", erklärt Brauer etwas verstimmt. Schließlich gönnte er den letztlich viertplatzierten Gubenern nach der 0:1-Niederlage im Dezember mit Querelen bis zur Sportgerichtsverhandlung und Rot für Sven Hähnel wegen Nachtretens und Gelb-Rot für Franz-Aaron Ullrich nach wiederholtem Foul alles andere als diese drei Zähler. Dynamo ist damit Sechster.

Dynamo Eisenhüttenstadt: Sebastian Grummt – Najibullah Ahmadi, KontantinKlippenstein, Toni Seelig, Eddi Hantelmann –Oliver Weniger, Maik Frühauf, Daniel Friedrich,Robert Glaser – Jan Kretschmann, Nico Urbansky

Tore: 0:1 Ost (8.), 1:1 Maik Frühauf (23./Foulelfmeter), 2:1 Hantelmann (29.), 2:2 Hähnel (44.), 2:3 Richter (57.), 2:4 Ost (71.), 3:4 Grätz (75.), 3:5 Noack (87.) – Schiedsrichter: Andy Schmidt (Groß Beuchow) – Zuschauer: 89