Blick zur Konkurrenz kostet die Norm

Holger Franke

Eisenhüttenstadt Die 14-jährige Jule Sandke von der BSG Stahl Eisenhüttenstadt hat bei der Landesmeisterschaft im Block-Mehrkampf Wurf in Jüterbog den zweiten Rang belegt. Eine Woche vorher hatte Jule Sandke bei einem Sportfest in Berlin nur um zwei Punkte die Qualifikationsleistung von 2350 Punkten für die Deutschen Meisterschaften verpasst. Das sind nur zwei hundertstel Sekunden im Sprint oder zwei Zentimeter im Weitsprung. Die fehlenden Punkte sollten jetzt in Jüterbog geholt werden.

Blick zur Seite kostet Zeit

Zu Beginn standen die 80-Meter-Hürden an. Nach einem sehr guten Start in Führung liegend, schaute die Eisenhüttenstädterin zur Seite nach den anderen Läuferinnen, verlor den Schrittrhythmus für die letzten beiden Hürden und erreichte nur 14,78 Sekunden. Mit dem Wissen, jetzt schon über 30 Zähler verschenkt zu haben, gelangen bei flatternden Nerven mit dem Diskus keine guten Würfe. Die 23,82 m erreicht sie auch aus dem Stand.

Über die 100 Meter lief sie dann in 14,01 Sekunden persönliche Bestzeit. Mit 4,56 Meter im Weitsprung und 9,15 Meter im Kugelstoßen hätte der zweite Teil des Tages zur Normerfüllung gereicht. 2281 Punkte reichten zur Silbermedaille hinter Marie Volz vom SC Potsdam mit 2403 Punkten. Auf dem 3. Platz folgte Maxi Höhne (LC Cottbus) mit 2177 Punkten. "Vielleicht ergibt sich noch eine Möglichkeit zur Normerbringung, denn noch sind nicht überall Ferien", hofft ihr Trainer Holger Franke.