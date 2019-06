Ein ungeahnter Erfolg

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Als elf Studenten am 22. Juni 1994 den Universitätssportclub Viadrina gründeten, war dies eine Reaktion auf die zunehmende Nachfrage von jungen Leuten der Europa-Uni nach sportlichen Aktivitäten. Rudern, Volleyball, Fußball und Jazzdance bildeten den Anfang. Heute zählt der Verein 1800 Mitglieder und unterbreitet 26 Sportangebote. Als jüngstes ist vor einem halben Jahr Yoga hinzugekommen, davor waren es Karate und Kickboxen.

Heute wird das 25-jährige Bestehen ab 18 Uhr in der Mensa im Gräfin-Dönhoff-Gebäude gefeiert, unter anderem mit Auftritten von Tae-Kwon-Do-Kämpfern und Schach-Kindern, gutem Essen und Musik. 180 Gäste haben sich angemeldet. "Wir werden viele Ehrenamtliche ehren. Ihre Arbeit wird oft als selbstverständlich angesehen und steht im Hintergrund", sieht der Vereinsvorsitzende Torsten Bergk eine gute Gelegenheit, das zu ändern.

Studenten und Frankfurter

Etwa die Hälfte der Mitglieder sind Studenten, die andere Frankfurter Bürger. Der USC Viadrina ist nicht nur der größte Verein der Stadt, "sondern auch eine Begegnungsstätte zwischen der Studierendenschaft und der Bevölkerung und den hier lebenden Nationen geworden", sagt Bergk stolz. Der Verein stellt eine gute Mischung aus Gesundheitssport und Fitness sowie Wettkampfsport dar – dafür stehen die Fußballer, Volleyballer, Tischtennisspieler und Fechter sowie mit starkem Nachwuchs die Gewichtheber, Bogenschützen und Schachspieler. "Wir haben mehrere reine Seniorengruppen", weiß der Vorsitzende. Zuvorderste Aufgabe bleibt die Absicherung des (fakultativen) Hochschulsports, die durch einen Vertrag mit der Universität untermauert ist. Seit zwei Jahren ist die Stelle des Hochschulsportkoordinators, die Torsten Bergk inne hat, beim Verein angesiedelt.

Die vielen Sportgruppen brauchen Räumlichkeiten in Hallen. "Da hat uns die Stadt sehr viel ermöglicht", betont der Vorsitzende. Gleichzeitig sei bei vielen Mitgliedern das Bedauern groß, dass mit Beginn der Schulferien die studentischen Gruppen keinen Zutritt mehr zu den Hallen haben, obwohl die Vorlesungsphase noch in vollem Gange ist. Entlastung könnte eine eigene Uni-Sporthalle bringen. Der USC-Chef zählt eine Vielzahl Vorteile auf: "Das würde die Attraktivität der Universität erhöhen und städtische Hallen entlasten, was wiederum anderen Vereine zu Gute käme. Mit der Universität und der Stadt gibt es konkrete Überlegungen, aber wir befinden uns noch in der Phase, wie sich das umsetzen lässt." Letztlich käme dem Bildungsministerium eine entscheidende Rolle zu.

Auch der USC hat eine schwankende Mitgliederzahl zu verkraften (siehe Info-Kasten). 2009 habe die Einführung des Semestertickets zu einem starken Rückgang geführt, vor drei Jahren die Expansion einer Fitnesskette. Andererseits bleibt der im Jahr 2000 großzügig errichtete Fitnessbereich neben dem Audimax ein starkes Zugpferd, gerade auch wegen der großen Sauna. Nach 2020, wenn der benachbarte Uni-Komplex saniert ist, will der USC in seinen Gerätepark investieren.

Wettkampf im Bankdrücken

Als Ausrichter von Wettkämpfen ist der USC Viadrina beim Fußball-Cup des Asta aktiv und bei den offenen Meisterschaften im Bankdrücken der Viadrina, die wieder im Rahmen des Hansestadtfestes, am 13. Juli, stattfinden.

Der USC ist überdies nicht nur Arbeitgeber von vier Festangestellten und zwei Minijobbern, er bildet seit 2002 zudem Sport- und Fitnesskaufleute aus, seit einem Jahr ist auch ein dualer Student dabei. Aufgabe der jungen Leute war unter anderem, die 25-Jahr-Feier vorzubereiten.