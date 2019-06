Lehmpfuhls Tor langt für Bruchmühle nicht

Udo Plate

Buckow (MOZ) 68 Zähler holten die Landesklasse-Kicker von Grün-Weiß Rehfelde in der abgelaufenen Spielzeit in der Nordstaffel. Die gesammelten Punkte hätten in der Staffel Nord, Süd und Mitte locker zur Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga gelangt. In der Oststaffel reichten sie für die Elf von Cheftrainer Helmut Fritz lediglich zur Vizemeisterschaft. Den Titel sicherten sich die Überflieger von Concordia Buckow/Waldsieversdorf. Die Mannen von Trainer Dennis Schulz erspielten sich sagenhafte 82 (!) Punkte.

Wunschgemäßer Auftakt

Der bereits seit Wochen feststehende Titelträger verabschiedete sich mit einem 4:1 (2:1)-Heimerfolg gegen Preußen Bad Saarow aus der Landesklasse und der Saison 2018/2019. Für den wunschgemäßen Auftakt sorgte Matthias Reichelt mit seinem Treffer zum 1:0 (5.). Die Freude währte jedoch nur kurz, da die Gäste bereits im Gegenzug durch einen verwandelten Elfmeter von Max Süßenbach zum 1:1-Ausgleich kamen. Zur Pausenführung der Platzherren traf Max Nürbchen (14.).

Nach dem Wiederanpfiff des Unparteiischen Christian Ballin sorgte Pawel Wojtalak mit dem 3:1 (50.) für die Vorentscheidung udn Max Nürbchen stellte mit seinem zweiten Treffer den 4:1-Endstand (88.) her.

Rehfelde siegt im Kreisduell

Im Nachbarschaftsduell zwischen Gastgeber SG Bruchmühle und Grün-Weiß Rehfelde hatte zum Saisonausklang die Gästeelf von Übungsleiter Helmut Fritz mit 3:1 die Nase vorn. Den besseren Beginn erwischten die Schützlinge von Coach Jörg Ulbrich. Jens Lehmpfuhl brachte die Heimelf in der zweiten Minute mit 1:0 nach vorn. Die Gäste benötigen knapp eine halbe Stunde, um echte Torgefahr auszustrahlen. Dann war es Eric Bohlemann, der mit einem Doppelschlag die Pausenführung (28./34.) für die Grün-Weißen erzielte. Im zweiten Durchgang fiel umgehend die Entscheidung, als Rehfeldes Kapitän Tony Frontzek das 1:3 gelang.