Brilliante Gala zum Jubiläum

Irina Voigt

Fredersdorf (MOZ) Sie haben allen Grund zum feiern und sie tun es mit sportlicher Begeisterung: Seit 20 Jahren fahren sie munter durch die Zeit und vor allem von Wettbewerb zu Wettbewerb, von Auftritt zu Auftritt und das auf einem Einrad. Die Fredersdorfer Einradtruppe demonstrierte auf einer großen Gala in der Sporthalle ihre Entwicklung in diesen beiden Jahrzehnten von der T-Shirt-Mode angefangen bis zu medaillengekrönten Küren.

Der inzwischen Ehrenvorsitzende Klaus Häcker ist der Überzeugung, dass es dem damaligen Vorsitzenden des Kreissportbundes, Dieter Schäfer, zu verdanken sei, dass es in Fredersdorf-Vogelsdorf nicht nur Handball gibt, sondern eben auch Einradfahrer. Denn Schäfer war der Meinung, der seit 54 Jahren engagierte Handballer und Handballtrainer Häcker habe "nur Handbälle vor den Augen und der Breitensport wird vernachlässigt".

Das wollte Häcker nicht auf sich sitzen lassen und besann sich auf ein Hobby, das er seit einem achten Lebensjahr ausübt: Einrad fahren. "Mit meinen Künsten habe ich damals nicht nur Familienfeste garniert, sondern wurde 1955 Bezirksmeister im Kunstradfahren", erinnert sich der inzwischen fast 78-Jährige. Und so suchte er Verbündete und Interessierte. Zuerst stiegen die Handballmädchen aufs Einrad, dann kamen immer mehr Kinder aus den Schulen hinzu.

Schneefegen war angesagt

So, wie sich die Leistungen der inzwischen fast 100 Einradfahrerinnen immer weiter verfeinert und dementsprechend verbessert haben, so wurden auch die Trainingsbedingungen stetig professioneller. "Zu Beginn hatten wir in Fredersdorf-Nord eine kleine Halle und mussten, um an die dort lagernden Einräder zu kommen, im Winter sowohl Schnee fegen als auch streuen. Mit dem Bau der Mehrzweckhalle, für die Häcker sich auch als Gemeindevertreter ins Zeug gelegt hat, stimmen die Bedingungen.

Die Einradparty nahmen die Aktiven um Vereinsvorsitzende Yvonne Falland auch zum Anlass, den vielen treuen Helfern, den Eltern und Freunden des Vereins Dankeschön zu sagen. Dazu gehören sowohl der Landkreis, als auch die Gemeindeverwaltung und zahlreiche Sponsoren. Inzwischen agiert die enorm gewachsene Einradtruppe nicht mehr unterm Dach des Kreissportbundes, sondern hat sich als Verein selbstständig gemacht.

Der Einradfahrer-Sport mutet neben allen anderen Sportarten exotisch und vor allem sehr ästhetisch an. Mal schnell, dann wieder langsam, solo oder als Paar bis hin zu Gruppen von 20 und mehr Fahrern zeigen die Mädchen, was sie auf ihrem Einrad oder Hochrad virtuos-tänzerisch zustande bringen. Dabei stammen die Choreografien nicht nur von ihren Trainerinnen Janin und Kerstin Bleske – alles selbst aktive Einradfahrerinnen – sondern zum Teil sind sie selbst geschrieben und einstudiert.

Mädchen brillieren

Erfolgreich, wie sie bei Wettbewerben immer wieder unter Beweis stellen. Aber auch Feste und Feiern werden von ihnen auf besondere Weise umrahmt. So brillieren die Mädchen im Jahr bei rund 20 Auftritten unter anderem am Brandenburger Tor, im Olympiastadion, im Velodrom oder auf dem Flughafen Tempelhof, und natürlich in der Region wie beim Sattelfest in Altlandsberg oder dem Brückenfest gleich nebenan.

In diesem Jahr noch sind die Fredersdorfer Gastgeber der 10. Ostdeutschen Meisterschaft im November und wollen dann zu den Deutschen Meisterschaften nach Hamburg. Immer an ihrer Seite ist natürlich Klaus Häcker. Der hat, damit er es auch recht bequem hat, einen neuen Stuhl – mit seinem Namen – bekommen.