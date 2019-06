Beeskower enttäuschen auch im Heim-Derby

Helmut Musick

Beeskow Nach dem verlorenen Derby beenden die Preußen aus Beeskow die Saison in der Landesklasse Ost mit 41 Punkten und 66:72 Toren als Neunter. "Es ist Zeit, dass die Saison vorbei ist und die Mannschaft Kraft für die neue Spielserie tanken kann. Die zweite Halbserie der zurückliegenden Saison sollte dabei von den Spielern so schnell wie möglich vergessen werden", erklärte der Beeskower Trainer Robert Fröhlich nach dem abermals enttäuschenden Auftritt seines Preußen-Teams.

Schon in der Anfangsphase mussten die Beeskower wieder einem Rückstand hinterher laufen. Nach einem Ballverlust in der Abwehr tauchte Paul Herrmann allein vor Torhüter Marcus Korn auf und vollendete zum Führungstreffer für die Gäste (7.). Es dauerte aber nur bis zur 16. Minute, da konnten die Gastgeber ausgleichen: Raphael Schneider wurde sehr schön in Mittelstürmerposition angespielt, zog aus 18 Metern sofort ab und traf platziert ins linke untere Eck.

Beeskower unkonzentriert

Durch die unkonzentrierte Spielweise der Beeskower Hintermannschaft lagen die Gäste nur wenig später erneut vorn. Lukas Gräber war in der 22. Minute der Torschütze. Die Kreisstädter steckten nicht auf und versuchten, ihr eigenes Angriffsspiel anzukurbeln – und das erfolgreich in der 40. Minute. Einen Rückpass des Gegners erlief sich Michael Ulbrich und vollendete zum 2:2. Zum Erstaunen der Zuschauer erkannte Schiedsrichter Nils Staubitz aus Trebbin nach Rücksprache mit seinem Assistenten den Treffer nach einer angeblichen vorherigen Abseitsposition des Beeskowers aber wieder ab.

Der Gastgeber machte weiter Druck. Ulbrich wurde im Strafraum gefoult, legte sich den Ball auf den Punkt und verschoss (43.). Die Enttäuschung war noch groß bei den Beeskowern, da nutzten die Gäste diese Unkonzentriertheit noch vor der Pause gnadenlos zur 3:1-Führung (45.) durch Max Wagner.

In der zweiten Hälfte musste Torwart Korn zunächst einen Schuss von Christopher Krüger parieren (52.). Dann war es aber Ulbrich, der mit einem Freistoß aus 22 Metern den Anschlusstreffer für die Preußen zum 2:3 herstellte (59.). Torhüter Philipp Reschke war zwar noch dran, konnte den scharf getretenen Ball aber nicht mehr abwehren. Mit diesem Treffer schloss Ulbrich zum bisher allein Führenden der Torschützenliste Bartosz Barandowski von Meister Concordia Buckow/Waldsieversdorf auf – beide waren 29-mal erfolgeich.

Die Preußen wollten nun mit aller Macht den Ausgleich, mussten aber wie schon so oft ein erneutes Konter-Gegentor hinnehmen. Adolf Kampioni (76.) vollendete für die Müllroser. Danach versuchte der Gastgeber nochmal alles, um das Resultat aufzubessern. So streifte ein abgefälschter Freistoß in der ersten Minute der Nachspielzeit den Außenpfosten (90.+1). Das war es dann aber für die Männer um Kapitän Jan Röhle. Die Müllroser konnten sich für die im Hinspiel erlittene 1:3-Niederlage revanchieren.

Preußen Beeskow: Marcus Korn – Eric Melchert (54. Philipp Becker), Raphael Schneider, Oliver Jkopaschke, Jan Röhle, Michael Ulbrich, NicoMichaelis, David Stark, Johannes Zillmann,Sebastian Gottschall (73. Peter Lassek), Tim Schloddarick (65. Hannes Wilde)

Müllroser SV: Philipp Reschke – Oliver Seifert, Max Wagner (64. Felix Hackel), Elias Ponta,Christopher Krüger (75. Denny Heinze), Eric-Gordan Kirchhoff, Marc Beckmann, Paul Herrmann, Lukas Gräber, Adolf Kampioni (87. EricSellin), Gordon Duran

Schiedsrichter: Nils Staubitz (Trebbin) – Zuschauer: 75