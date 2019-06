D-Junioren krönen Saison mit Landesmeistertitel

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) Zwei Nachwuchsmannschaften des 1. FC Frankfurt sind mit großen Erfolgen in die Ferien gegangen. In Stahnsdorf sicherten sich die D-Junioren den Titel als Landesmeister, die E-Junioren wurden Dritter.

"Der Teamgeist, der unbedingte Siegeswille und die hohe Laufbereitschaft haben die Grundlage für den Sieg gebildet", lobt der Frankfurter Trainer Joe Jurchen seine D-Junioren. Aus der Vorrunde ging der 1. FCF mit zwei Siegen und einem Unentschieden als Gruppenerster ins Halbfinale, besiegte dort Union Fürstenwalde mit 3:0 und traf im Finale auf Lok Eberswalde. "Hier hat sich unser Abwehrchef schwer verletzt, aber die Mannschaft konnte das gut kompensieren", sagt Jurchen. "Das war wirklich eine Schlacht gegen einen starken Gegner."

Julian Krüger trifft zum 1:0

Die Frankfurter zeigten sich dann aber in der besseren körperlichen Verfassung, um die Konzentration hochzuhalten. Das Tor von Julian Krüger drei Minuten vor Abpfiff der 20-minütigen Spielzeit besiegelte den nächsten Erfolg des Staffelsiegers in der Landesliga Süd. "Wir haben defensiv kompromisslos und offensiv mit hohem Tempo gespielt, was sich auch darin zeigt, das wir im Turnier ohne Gegentor blieben", sind Joe Jurchen und Steven Noack mehr als zufrieden.

Derweil lief es für die E-Junioren des 1. FCF nicht wie erhofft. Der Landespokalsieger ging zwar ebenfalls nach zwei Siegen und einem Unentschieden als Gruppenerster aus der ersten Spielphase, unterlag dann aber im Halbfinale dem SV Babelsberg mit 2:4. Im Spiel um den dritten Platz lief es dann wieder besser. Luca Mattke, Lennox Mohr und Adrian Drews sorgten für den 3:2-Sieg und damit waren die Bronzemedaillen für die Oderstädter gesichert.