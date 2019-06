Wiemprecht nicht zu bremsen

Udo Plate

Lebusa (MOZ) Cedric Wiemprecht, nicht erst seit dieser Saison einer der Vorzeige-Kartslalomfahrer des MC Seelow, war zum Saisonstart nicht zu schlagen. Der Blondschopf ließ sich beim ersten Lauf zur Berlin-Brandenburger Landesmeisterschaft im Kartslalom nicht bremsen. Vielmehr lief der Seelower bei durchaus vorhandenen Wärmegraden zu ganz großer Form auf, und ließ die Konkurrenz in der Klasse fünf hinter sich. Seine Teamkollegin Helen Yildirim rauschte auf dem dritten Rang über die Ziellinie.

Zweite Plätze erfuhren sich in der Klasse vier Maximilian Zweig sowie Ben-Elias Maaß in der Klasse null. Zudem machte Lena Ewald mit einem fünften Rang auf sich aufmerksam. In der Klasse eins ging ein Seelower Quintett an den Start, verfehlte jedoch einen Platz auf dem Podest. Mark Zerbin landete auf dem undankbaren vierten Rang, Janne Schenk wurde Sechste, gefolgt von Thorben-Silas Tschesche (7), Nicklas Winter (8) und Finn Winter, der Elfter wurde. In der Klasse zwei reichte es für Lukas Hanff zu Platz vier vor Julien Carlin (5) und Bruno Straße (8). Zudem landete Alexander Zweig in der Klasse vier ebenfalls auf dem vierten Rang.

In Summe waren die Seelower als Mannschaft jedoch nicht zu schlagen und holten sich den Sieg in der Teamwertung.