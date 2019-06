Doppeldörfler haben sich konstituiert

Im Durchschnitt50 Jahre alt

28 Mitglieder hätte aufgrund der Gemeindegröße die Vertretung umfassen sollen. Mangels Kandidaten bleiben drei AfD-Mandate unbesetzt. Der neuen Gemeindevertretung gehören sieben Frauen an. In der zurückliegenden Wahlperiode waren es fünf. Viele junge Leute sind gewählt worden, so dass das Durchschnittsalter nun bei 50 Jahren liegt, vorher waren es 59 Jahre.⇥Iv