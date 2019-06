Ende Juni ist endgültig Schluss

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Die Sonnenblume welkt, sie ist am Ende. "Es rechnet sich nicht mehr", sagt Marianne Herrmann, die Chefin des kleinen, aber feinen Blumenladens "Sonnenblume" an der Ecke Bootsweg/Berliner Allee. Nach 23 Jahren als Blumenbinderin und Geschäftsfrau muss Marianne Herrmann ihren Kunden mitteilen: "Die Sonnenblume sagt Danke für 23 Jahre Treue. Wir schließen am 30. 6. 2019." So hat sie es jedenfalls auf das Schild vor ihrem Laden geschrieben. Da ist die traurige Wahrheit.

"Es gibt wohl zu viele Blumenläden", glaubt Herrmann. "Der Konkurrenzdruck von Billiganbietern ist einfach zu groß. In jedem Supermarkt stehen Leute mit billigen Blumensträußen im Wagen an der Kasse. Da ist für uns Kleine kein Platz mehr." 1996 hatte die gelernte Blumenbinderin Marianne Herrmann ihren ersten Laden in Schwedt eröffnet.

In Spitzenzeiten hatte sie zwei mit acht Vollzeitangestellten. Längst vorbei. Ihren zweiten Laden in der Helbigstraße musste sie schon vor geraumer Zeit schließen. Wie geht es weiter? "Ich schaue nach vorn und möchte im Sozialbereich arbeiten, mich um Menschen kümmern."