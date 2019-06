Woltersdorfer Pflastersteine werden entsorgt

Annette Herold

Woltersdorf (MOZ) Die Arbeiten sind in vollem Gange, und wenn die Schleusenstraße ausgebaut ist, wird sie statt Pflaster- eine Asphaltstraße sein. Im Ort löste das eine Diskussion um den Verbleib der Steine aus, die, wie Karl-Heinz Ponsel (Freie Bürger Woltersdorf) vorschlug, doch den Woltersdorfern "für einen schmalen Taler" zum Kauf angeboten werden könnten. Bauamtsleiterin Kerstin Marsand sagte dazu, die Steine seien nun Eigentum der Baufirma. Zugleich verwies sie darauf, dass die bereits ausgebauten Steine mit Asphalt überzogen gewesen und deshalb nicht noch einmal verwendbar seien. Sie würden komplett entsorgt und seien das zum Teil auch schon.

Anders sehe es mit Steinen aus, die jetzt im Bereich Werder- und Flakenstraße ausgebaut werden, berichtete die Bauamtsleiterin weiter. Sie sollten in der Tat weitergenutzt und dafür am Auslassbauwerk in der Werderstraße verbaut werden.

Heinz Vogel (Woltersdorfer Bürgerforum) erinnerte auf Karl-Heinz Ponsels Vorschlag an den Steineverkauf bei der Berliner Straße. Bei deren Ausbau seien die Steine angeboten worden, es habe aber kein Woltersdorfer Interesse daran gehabt.

Die Schleusenstraße wird bis ins kommende Jahr hinein ausgebaut. Neben der Gemeinde bauen auch der Wasserverband Strausberg-Erkner und die Woltersdorfer Straßenbahn. Während der Bauzeit bleibt die Straße überwiegend zumindest einspurig passierbar.