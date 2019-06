Von Brieftaubenflug bis Oldtimershow

Uwe Spranger

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Der Heimatverein lädt am kommenden Sonnabend ab 15 Uhr zum Taubenturmfest auf dem historischen Gutshof in der Thälmannstraße in Fredersdorf-Süd ein. Bei der mittlerweile 13. Auflage der Veranstaltung soll vor allem eine Oldtimershow Besucher aus der Region bis nach Berlin anlocken. Zu bewundern wären laut Vereinschefin Hannelore Korth eine Vielzahl liebevoll gepflegter und aufgepeppter alter Autos, auch uralte Modelle der Fredersdorfer Feuerwehr, Motorräder und wieder in Gang gesetzte Fahrräder. In familiärer Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen oder einer deftigen Bratwurst und einem kühlen Getränk könnten Besucher ihr Oldtimer-Lieblingsgefährt auswählen. Getrennt in drei Kategorien, könnten die Gäste diesmal entscheiden, wer bei der Siegerehrung ganz vorn dabei ist.

In der ehemaligen Scheune stehen unter anderem die dörflichen Modelle des einstigen Fredersdorf vor mehr als 100 Jahren sowie des ursprünglichen Ortes Vogelsdorf zur Besichtigung bereit. Überdies würden die Fortschritte der ehrenamtlichen Tätigkeit der Vereinsmitglieder auf dem Gelände vorgestellt, könne die fleißige Arbeit der Bienen vom Imkerverein verfolgt werden. Gegen 16 Uhr werde die Berliner Tanzgruppe Irish-Folk & Show Dance ihr Können präsentieren und versuchen, das Publikum zum Mitmachen zu bewegen.

Natürlich werde auch der traditionelle Taubenflug von mehreren hundert Brieftauben nicht fehlen. Um 15.30 Uhr sollen die Vögel auf die Reise geschickt werden. Passend dazu werde der Heimatverein neben Schriften über die Fredersdorfer und Vogelsdorfer Geschichte ein Büchlein mit dem Titel "Der Kleine Brieftaubenzüchter" zum Verkauf anbieten, kündigte Hannelore Korth an. Antje Meeser habe die Geschichte aufgeschrieben, die lllustrationen lieferte Katja Naumann. "Das Büchlein passt nicht nur zum Fest auf dem Gutshof, sondern wäre auch ein wunderbares Geschenk für kleine Schulanfänger", findet die Vereinsvorsitzende.

Mehr Informationen zum Verein im Internet: www.heimatverein-fredersdorf-vogelsdorf.de