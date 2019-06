Kanalreparatur ohne Vollsperrung

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Alles war schon vorbereitet. Die Genehmigungen lagen vor. Auch die Barnimer Busgesellschaft hatte sich bereits auf einen mehrwöchigen Umleitungsverkehr eingestellt. In buchstäblich beinahe letzter Minute konnte die für die Sommerferien geplante Vollsperrung der Eisenbahnstraße, Teil der B 167 in Eberswalde, abgewendet werden. Der Zweckverband für Wasserver- und Abwasserentsorgung (ZWA), der in dem Abschnitt ein schadhaftes Schmutzwasserrohr reparieren muss, konnte die "große Variante" als Ultima Ratio abblasen. Eine neue Technologie komme zum Einsatz, bestätigte Volker Pagel, technischer Leiter beim ZWA, erleichtert.

Diese Technologie, die eine Schadensbehebung unter der aktuellen Verkehrseinschränkung ermöglicht, hatte der ZWA im Zuge der Planungen bereits "angefragt". Aufgrund der Konjunktur und der sehr gut gefüllten Auftragsbücher hätte allerdings (zunächst) keine Firma kein Angebot dafür abgegeben. Weshalb der Verband mit Blick auf das Leck im Kanal und die provisorische Lösung die Vollsperrung vorbereitete. In der 24. Kalenderwoche, also gut eine Woche vor dem Start der Sommerferien, kam gewissermaßen die erlösende Botschaft: Ein Unternehmen aus Chemnitz, eine Spezialtiefbaufirma, unterbreitete ein entsprechendes Angebot. "Das Unternehmen kommt mit dem jetzigen Platz aus", so Pagel. Das heißt: Es bleibt bei der Fahrbahneinengung in Bahnhofsnähe, aber eben bei Aufrechterhalt des Verkehrs stadtaus- wie -einwärts. Die Firma werde Löcher in den jetzigen Schacht bohren und letztlich so den Untergrund stabilisieren, beschreibt Pagel das Vorgehen.

Die Arbeiten sollen am 5. August, also nach den Ferien, beginnen und voraussichtlich zwei Wochen dauern. Das Unternehmen werde das schadhafte Steinzeugrohr, 1908 in der Eisenbahnstraße verlegt, reparieren und eine Rohrinspektion durchführen, als Grundlage für ein Sanierungskonzept. Der Schaden war im März bei planmäßigen Sanierungsarbeiten entdeckt worden.