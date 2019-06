Bürgermeisterin bekommt zwei Stellvertreter

Elke Lang

Steinhöfel (MOZ) Mit 17 Mitgliedern war am Montag die neue Gemeindevertretung in Steinhöfel vollständig zu ihrer konstituierenden Sitzung angetreten. Sie wurde vom vorherigen Übergangsbürgermeister Gisbert Zastrow (CDU) eröffnet. Ihm wurde durch seine Nachfolgerin Claudia Simon (parteilos) in würdiger Form für seine Arbeit gedankt.

Es haben sich in der neuen Gemeindevertretung, zu der sieben Neugewählte gehören, wieder die gleichen drei Fraktionen gebildet: "Wir, für unsere Dörfer" ist erneut die stärkste Gruppierung, mit ehemals sieben Mitgliedern, jetzt mit neun. Wieder wurde Horst Wittig zum Vorsitzenden gewählt. Die Fraktion "Aktives Bündnis" mit vier Mitgliedern wird von Jane Gersdorf und die Fraktion "Die Linke" mit zwei Mitgliedern von Bettina Lehmann geführt. Ein Mitglied der Gemeindevertretung, Udo Grabs, ist fraktionslos. Wie bisher üblich setzt sich der Hauptausschuss aus der Bürgermeisterin und vier Mitgliedern zusammen, zwei aus "Wir, für unsere Dörfer" und je ein Mitglied aus den zwei anderen Fraktionen.

Man einigte sich auf die Wahl von zwei Stellvertretern der Bürgermeisterin – statt wie vorher auf nur einen. Norbert Schreiter ("Wir, für unsere Dörfer") wurde Erster Stellvertreter von Claudia Simon, Zweiter Stellvertreter ist Bärbel Denzer ("Wir, für unsere Dörfer").

Ausschüsse besetzt

Dem Ausschuss für Finanzen steht Norbert Schreiter vor. Soziales, Jugend, Kultur und Sport ist unter der Leitung von Jane Gersdorf und Bauangelegenheiten, Ordnung, Wirtschaft und Umwelt unter der Leitung von Horst Wittig. Jeder Ausschuss wurde, wie üblich, mit fünf Mitgliedern besetzt. Die Vertretung der Gemeinde im Amtsausschuss Odervorland haben neben der Bürgermeisterin Bernd Pelz ("Wir, für unsere Dörfer"), Horst Wittig und Jane Gersdorf übernommen.

Neu war die Wahl des Seniorenbeirats, da dieser nicht wie bei anderen Gemeinden an das Amt Odervorland gegangen ist. Den bisherigen sieben Mitgliedern ist wieder das Vertrauen gegeben worden. Neu dazugekommen ist Sylvia Meikies aus Hasenfelde.