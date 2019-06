Als er herkam: Dirk Michaelis singt in der Arche

MOZ

Neuenhagen Mit seinem als zwölfjähriger Junge komponierten Kultsong "Als ich fortging", der Text stammt von Gisela Steineckert, schrieb sich Dirk Michaelis in die Geschichte des Ostrock ein. Von 1985 bis 1991 war er der Frontmann der Rockband Karussell. Nach Auflösung der Band startete er seine Sololaufbahn. Zunächst in enger Zusammenarbeit mit dem Texter Michael Sellin, schreibt er seine Songs immer mehr komplett selbst. Seit seinem Duett mit dem Startenor José Carreras wurde Dirk Michaelis im Juli 2009 von Carreras zum Botschafter der Deutschen José Carreras Leukämie-Stiftung ernannt. Inzwischen hat der Musiker sein 13. Album "Mir gehörn" fertig gestellt und tourt damit unermüdlich durch die Lande. Als gern gesehener Gast macht er Sonnabend, 20 Uhr, wieder Station beim Sommerwind-Open-Air in der Arche-Neuenhagen, Carl-Schmäcke-Straße 33. Mit dabei ist Simone K. & Band.

Karten für das Konzert sind direkt in der Arche-Neuenhagen, über Eventim, Ticket69.de und an allen Theaterkassen mit CTS-System erhältlich. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 22 Euro, an der Abendkasse 28 Euro.