Die Bernauer Brieftaubenfreunde haben ihre Flugsaison gestartet

Vor dem Abflug: die Züchter Werner Winkel und Angela Targatz am Vereinshaus in Bernau-Blumenhag © Foto: Lutz Winkler

Trainingsrunde am Morgen: Die Tauben von Werner Winkler und Ursula Fiedler, Vereinsvorsitzende des Brieftaubenliebhabervereins Blitz Bernau, sind warten begierig auf ihren ersten Rundflug am Morgen. Danach erhalten sie spezielles Sportlerfutter. © Foto: Kerstin Ewald

Kerstin Ewald

Bernau (MOZ) Wie im Taubenschlag geht es heute Abend zu im Vereinsheim in der Bernauer Resedastraße. Die Brieftaubenfreunde der Umgebung bringen ihre Tiere vorbei, um sie in Containern auf einen Laster verladen zu lassen. "Die Taube ist das Rennpferd des kleinen Mannes, heißt es ja. Das stimmt nun nicht mehr ganz", sagt Züchter Werner Winkler aus Schönwalde. Heute könne man Tauben für mehr als 1000 Euro kaufen.

Vor dem Abflug

Bis acht Uhr Abend bringen zehn Züchter 200 Vögel, die Egbert Friedenberger und Stefan Targatz heute Nacht noch nach Delmenhorst fahren. Die beiden werden die Tauben dort freilassen, damit sie in wenigen Stunden wieder nach Hause finden. Im Idealfall flattert jede Taube wieder in ihren heimischen Schlag zurück. Über 400 Kilometer Strecke sind es, die die Tauben-Chauffeure heute zurücklegen, Luftlinie natürlich viel weniger. Fahrer Targatz und seine Frau, Züchterin Angela Targatz, kommen extra aus Eberswalde, um an diesem sportlichen Wettbewerb teilzunehmen. "Jeder von uns züchtet, jeder von uns ist ehrgeizig", betont Werner Winkler.

Bevor die Fahrer aufbrechen, wird jeder kleine Rennteilnehmer registriert, wobei modernste Technik zum Einsatz kommt. Hier ist Ursula Fiedler, die Vorsitzende des Bernauer Brieftaubenliebhabervereins Blitz, federführend. Jedes Tier beziehungsweise sein Ring am Bein wird über einen Scanner gezogen. Der zugehörige Rechner speichert die Daten auf Module. Jeder Züchter hat ein eigenes Modul, das er zu Hause wieder in ein Lesegerät einsetzt. In wenigen Stunden flattern die Tauben hoffentlich in ihre Ställe zurück. An einer Schwelle werden sie registriert, der Rechner des Züchters schreibt die Daten wieder aufs Modul. Protokolle werden gedruckt.

Laut Protokoll haben die Fahrer Friedenberger und Targatz die Tauben am Samstag um 7.15 Uhr fliegen lassen. Um 11.58 Uhr und 34 Sekunden flatterte die erste Rennteilnehmerin über die elektronische Schwelle im Garten von Werner Winkler. Die zweite kommt drei Minuten später. "Die älteren Mädels haben sich diesmal wieder gut gemacht", befindet der gesprächige Schönwalder. Nach so einem Flug ist jeder Vogel um ein Abenteuer reicher, Gefahren wie Raubvögel, Hochspannungsleitungen und Windräder lauern unterwegs. Die Scharen suchen immer wieder den Kurs, wobei sie die Sehnsucht nach dem Stall, dem Futter und nach dem Sexualpartner oder der Sexualpartnerin treibt.

Hobby droht auszusterben

Die Bernauer Brieftaubenfreunde lieben ihr Hobby leidenschaftlich. Sie pflegen eine faszinierende Tradition, die ihre Anfänge schon im Mittelalter hatte, als man die als Friedensboten bekannten Vögel zur Nachrichtenübermittlung einsetzt. Jetzt werden die Leute immer weniger, die sich diesem tierischen Hobby widmen. "Wir gehen in Schulen und Kindergärten, zeigen Tauben, erklären, wie sie leben und erzählen von unserem Sport", so Ursula Fiedler. Den Jungen und Mädchen gefällt das gut, aber bisher hat kaum ein einer Feuer für die aufwendige Freizeitbeschäftigung gefangen. Der unbändigen Freude der Taubenliebhaber kann das im Moment nichts anhaben. Ihre Flugsaison ist im Gange, fast jedes Wochenende startet der Laster, um die Tauben zu immer neuen Einsätzen zu bringen.