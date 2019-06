Weniger Besucher im Sommer

Gut gefüllt war das "Aquarium" in Schwedt am Kindertag, auch wegen der reduzierten Eintrittspreise. Ansonsten sinkt die Besucherzahl nach Angaben der Stadtwerke im Sommer deutlich. © Foto: Stefan Csevi

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Eine Bürgerinitiative sammelt derzeit im Netz Unterschriften. Sie will erreichen, dass zumindest während der Sommerferien das Freizeitbad Aquarium in Schwedt bis 22 Uhr geöffnet ist.sprach darüber mit Dirk Sasson, Geschäftsführer der Stadtwerke Schwedt.

Herr Sasson, wie stehen die Stadtwerke als Betreiber zu diesem Vorschlag?

Grundsätzlich begrüßen wir Kunden, die gerne das Bad nutzen wollen. Auch haben wir Verständnis dafür, dass Kunden, die selber bis 20 Uhr wochentags arbeiten müssen, gerne noch danach in das tolle Bad gehen wollen. Dem tragen wir ja auch im Normalfall Rechnung mit den Öffnungszeiten, lediglich in den Sommerferien reduzieren wir unser Angebot wegen der niedrigeren Besucherzahl. Die Bürgerinitiative umfasst meines Wissens nach 41 Personen.

In den Sommerferien reduziert sich die Besucherzahl auf Grund der Ferien natürlich deutlich. So waren am letzten Sonntag in Summe 300 Besucher im Bad, wobei um 19 Uhr sich noch 30 Gäste im Wasser aufgehalten haben, bis auf eine Ausnahme alles Familien. Ich habe das eigenhändig gezählt.

Wir würden davon ausgehen wollen, dass es eher noch weniger werden ab 20 Uhr, wenn das Bad bis 22 Uhr geöffnet wäre im Sommer. Daher passen wir in den Sommerferien die Öffnungszeiten dem Bedarf an und nutzen diese Zeiten auch, um unseren Mitarbeitern mit Kindern Urlaub in den Sommerferien geben zu können.

Wie viel würde es schätzungsweise kosten, die Idee umzusetzen?

Jede Öffnungsstunde verursacht im Mittel 200 Euro pro Stunde nur an Personalkosten. Das würde bedeuten, dass zwei Stunden mehr Öffnungszeiten am Tag 400 Euro kosten würden – daher runde 17 000 Euro in den Sommerferien, nur an Personalkosten. Es müsste zusätzliches Personal bereitgestellt beziehungsweise Urlaub abgesagt werden. Auf Grund der Engpässe im Bereich der Bäderaufsichten ist das aktuell schwer machbar.

Wie viel Besucher kommen derzeit täglich ins Bad?

Im Mittel waren es ungefähr 600 bis 700 Besucher pro Tag, am Sonntag kamen 300 Besucher. Generell ist die besucherärmste Zeit, die ab 19 Uhr. Die meisten Besucher verlassen ab 18 Uhr das Bad, dieses auch in den normalen Besucherzeiten außerhalb der Sommerferien.

Wann herrscht erfahrungsgemäß der größte Andrang?

Meines Wissens nach zwischen 11 und 18 Uhr.

Wann ist das Bad derzeit geöffnet?

Das Freizeit- und Spaßbad ist von 10 bis 20 Uhr auf.