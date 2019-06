Aus Gefängnis vorgeführt und zurück

Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zwei Diebstähle dieser Größenordnung hätten den Täter unter anderen Umständen nicht ins Gefängnis gebracht: Er hatte am 25. Mai vorigen Jahres in Seelow ein vorm Edeka-Markt in der Straße der Jugend abgestelltes, nicht gesichertes Mountainbike entwendet und am 14. September in einem Frankfurter Edeka-Markt Tabak und zwei DVD im Wert von rund 35 Euro mitgehen lassen.

Doch irgendwann ist es genug. Darin waren sich die Staatsanwältin und Richterin Stefanie Schneewolf-Kubotsch am Dienstag in der Verhandlung am Frankfurter Amtsgericht einig. Die Richterin verurteilte den 24 Jahre jungen Angeklagten wegen Diebstahls in zwei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten. Zwei Vollzugsbeamte brachten den gebürtigen Frankfurter zurück in die JVA nach Wriezen. Dort sitzt er seit Ende November für ein anderes Vergehen in Untersuchungshaft – einen Raub.

Das Vorstrafenregister des jungen Mannes, der bis zum Haftantritt bei seiner Schwester in Letschin gelebt und weder einen Schulabschluss noch etwas gelernt hat, ist lang. Seit 2009 hat er 15 Straftaten begangen. Die Palette reicht von Diebstählen über Sachbeschädigung und Beleidigung bis zur Volksverhetzung. Der Raub, wegen dem er bislang in U-Haft saß, soll demnächst vorm Landgericht verhandelt werden.

"So geht das nicht weiter. Irgendwann müssen auch immer wieder begangene kleinere Vergehen geahndet werden", leitete die Vertreterin der Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer ein. Sie hielt dem Angeklagten zugute, dass er geständig war. Die Zeugen konnten nach Hause geschickt werden. Doch er sei ein "Bewährungsversager", so die Staatsanwältin: Den ersten der nun geahndeten Diebstähle beging der Angeklagte zwei Monate nachdem im vorigen Jahr eine Haftstrafe gegen ihn zur Bewährung ausgesetzt worden war. "Sie müssen begreifen, dass man so nicht durchs Leben kommt." Und: "Sie haben offenbar keine Achtung vor fremdem Eigentum", resümierte die Staatsanwältin, die eine Gesamtstrafe von fünf Monaten Haft forderte.

Die Richterin berücksichtigte bei ihrem um einen Monat milderen Urteil, dass das Diebesgut komplett an die Besitzer zurück gegeben wurde. Das Urteil ist rechtskräftig. Dennoch ist der Ausgang offen – der im Leben des Verurteilten. Auf Fragen, wie er sich seine Zukunft vorstelle, antwortete der Harzt-IV-Empfänger, dessen anderthalbjähriger Sohn bei einer Pflegefamilie in Bad Freienwalde lebt: "keine Ahnung".