Fehlender Pfeil stiftet Verwirrung

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Stau, hupende Autofahrer und Busse, die Mühe hatten, den Platz am Stern zu verlassen – das Fehlen des grünen Blechpfeils in der Külzstraße stiftete am Dienstag Verwirrung. Tags zuvor wurde das Schild demontiert, um auf Anraten der Verkehrsunfallkommission einen Unfallschwerpunkt zu entschärfen (MOZ berichtete). Doch nicht alle Autofahrer haben das gemerkt. "Als der Bus schließlich an der roten Ampel stand, haben Autofahrer auf der benachbarten Rechtsabbiegerspur ihre Vorgänger weggehupt", schildert Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling, die im Bus saß.

"Man hat sich zu wenig Gedanken gemacht, bevor man den Pfeil abgeschraubt hat", kritisiert Busfahrer Jörg Budarick. Aus seiner Sicht hätten kleine Korrekturen die Situation auch mit Pfeil verbessern können. Zum Beispiel die Haltelinie der Mittelspur zurückzusetzen. "Wenn dort ein Bus oder Lkw steht, können Autofahrer auf der Rechtsabbiegerspur Fußgänger viel zu spät sehen", sagt er. Auch, dass das orangefarbene Licht, das ein paar Meter weiter auf querende Passanten hinweist, erst blinkt, wenn die Fußgängerampel auf Grün schaltet, sei eine Gefahrenquelle.

Die Demontage des Pfeils sei nur der erste Schritt, um den Knoten sicherer zu machen, kündigte Michael Rose, der Leiter der Verkehrsunfallkommission, an. Bei Bedarf könnten zunächst die Ampelphasen angepasst, mittelfristig auch Umbauten realisiert werden.