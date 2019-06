Fehrbellin zählt weiter zu den Spitzenteams

Gunnar Reblin

Fehrbellin (moz) Mit sechs Punkten aus vier Spielen am jüngsten Doppelspieltag haben sich die Zweitliga-Faustballer des SV 90 Fehrbellin einen Medaillenplatz schon einmal sicher. Zu Gold reicht es bei noch zwei ausstehenden Spielen am 6. Juli beim Heimturnier nicht mehr. Auch Silber ist wohl weg. Im Kampf um die Meisterschaft zwischen dem starken Aufsteiger TSV Lola und der SG Bademeusel könnten die Fehrbelliner noch zum Zünglein an der Waage werden. Denn am letzten Spieltag gastiert Bademeusel auf der 90er-Anlage in der Luchstraße.

"Den Silberrang haben wir wohl in Zeitz verspielt", sagt Fehrbellins Kapitän Marten Christ. Zum Turnier vor zwei Wochen reisten die 90er aufgrund von argen Personalproblemen nämlich nur zu viert an. Christ: "Wir haben gerade so fünf Mann zusammenbekommen." Doch dann zog sich Oliver Wille einen Tag vor dem Wettkampf eine Fußverletzung zu und musste passen. Die Fehrbelliner gingen dennoch nicht leer aus. Zu viert erkämpften sie sich einen 3:2-Sieg gegen Zeitz. Dem DjK Berlin mussten sich die vier wacker kämpfenden Rhinstädter mit 1:3 beugen.

Für den Doppelspieltag am vergangenen Wochenende hieß es somit, "Punkten, auf Teufel komm raus", gab Marten Christ die Devise preis. Beim Turnier in Berlin wurde Stern Kaulsdorf mit 3:1 (6:11, 11:5, 11:6, 11:8) bezwungen. Laut dem 90er-Kapitän gelang es nach einem verlorenen Auftaktsatz - "Der war zum eingewöhnen." -, stetig präsenter, druckvoller und konzentrierter aufzuspielen. Das Match gegen den VfK Berlin II war von Höhen und Tiefen geprägt, wurde aber 3:2 (11:8, 9:11, 8:11, 11:6, 12:10) gewonnen.

Somit gingen die Fehrbelliner mit viel Rückenwind in den Heimspieltag am Sonntag. Und sie bekamen eine leichte Aufgabe zum Einspielen. Denn der TSV Schülp stellte keine ernsthafte Konkurrent dar. Christ befand: "Wir waren eine Klasse besser, konnten die Partie locker herunterspielen." Endstand: 3:0 (11:5, 11:6, 11:6).

Taktik-Kniff verblüfft 90er

Ganz anders ging es dann im Duell gegen den TSV Lola zur Sache. Dass der Aufsteiger sich auf Anhieb anschickt, Zweitliga-Meister zu werden, kommt nicht von ungefähr. Der ehemalige Nationalspieler Marcus Himmelhan hat seit 2007 beim Verein aus Schleswig-Holstein eine beachtliche Faustball-Abteilung aufgebaut. Die heutige Männermannschaft ist gespickt mit aktuellen U18- und U21-Nationalspielern. Und die spielten auch in Fehrbellin beherzt auf. Doch zu Beginn im Match gegen die Fehrbelliner schien es so, dass die Lokalmatadoren den jungen Faustball-Assen die Zahn ziehen könnten. Christ: "Wir sind gut reingekommen in die Partie, nur konnten wir uns oftmals in kniffligen Phasen nicht entscheidend absetzen." Der erste Satz ging trotz einer 9:7-Führung mit 12:14 verloren. Im zweiten war das 90er-Team ebenso auf 9:7 enteilt. Doch plötzlich hatten die Gäste beim Stand von 10:11 Satzball. Abgewehrt. "Zum Glück strafften wir uns noch einmal." 14:12 – 1:1 nach Sätzen. Zum Ende dieses Durchgangs hatte Lola-Coach Himmelhan jedoch von einer X- auf eine V-Formation umgestellt. "Damit haben wir uns schwer getan", gab Christ zu. "Auch, weil ich beim Aufschlag nicht mehr die richtige Länge gefunden habe." Darüber hinaus spielten sich die Lola-Youngster in einen Rausch, bekamen selbst schier unmögliche Bälle noch an die Leine gestellt. "Ich dachte oftmals, das gibt’s doch nicht", schüttelte Christ fortwährend den Kopf. Mit 4:11 und 4:11 entschied der Spitzenreiter aus dem Norden die Partie für sich.