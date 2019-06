Lebenshilfe und Kursangebote

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Nach über einem Jahr als Koordinatoren in der Wandlitzer Flüchtlingsarbeit ziehen Katja Schumann und Bettina Hartmann eine positive Bilanz ihrer Arbeit. Die beiden sind in Teilzeit bei der Wandlitzer Ehrenamtsagentur angestellt und helfen bei Behördengängen oder Arztbesuchen. Aktuell kümmern sie sich auch um Schwimmkurse für Kinder und Erwachsene sowie um Deutschkurse, die trotz der Ferien abgehalten werden. "Es gibt großen Nachholbedarf, denn teilweise sind an den Schulen Kinder, die wirklich kein Wort Deutsch verstehen", beschreibt Katja Schumann ihre Erfahrungen.

Froh sind die beiden Frauen über die Möglichkeit, auch in den ersten beiden und in den letzten zwei Ferienwochen Kursangebote unterbreiten zu können. Möglich wird dies beispielsweise durch die Mitarbeit zweier Gymnasiastinnen, die in ihrer Freizeit den jeweils zweistündigen Unterricht stemmen. Gute Reaktionen bekommen die beiden Wandlitzerinnen auch mit dem Angebot von Frauensprachkursen mit Kinderbetreuung. "Wir treffen uns dazu in den Räumen der Wandlitzer Montessori-Kita. Nach den Ferien wollen wir das Angebot wieder aufnehmen. Da wäre es schön, wenn wir noch Unterstützung von den Bürgern bekommen könnten", wirbt Bettina Hartmann um Mitarbeit. Gesucht werden Interessierte, die sich während des Kurses mit den Kindern beschäftigen. Sie könnten miteinander spielen oder auch den Kleinen etwas beibringen. Gerade für die Frauen stellt sich bei vielen Asylbewerbern offenkundig ein Problem: Während etliche männliche Asylbewerber in Bildungsmaßnahmen stecken oder diversen Jobs nachgehen, betreuen die Frauen die Kinder und bleiben somit unter sich. Dem Verständnis der deutschen Sprache dient dieser Zustand eher weniger. Dienstags und mittwochs finden diese Frauensprachkurse mit Kinderbetreuung statt, jeweils in der Zeit von 10 bis 11.30 Uhr.

176 Asylbewerber im Heim

Ebenfalls nach den Sommerferien nimmt auch das Frauencafé im Wandlitzhaus wieder seine Aktivitäten auf. Jeden dritten Montag im Monat öffnen die Räumlichkeiten in der Zeit von 15 bis 18 Uhr. Dem Vernehmen nach entwickeln sich dort illustre und gemütliche Runden, was beispielsweise an den gemeinsamen Mahlzeiten liegt. "Frauen bringen etwas aus der eigenen Küche mit, sodass geredet und gemeinsam gegessen wird", berichten die beiden Koordinatorinnen. Auch gibt es die Idee, ein gemeinsames Kochbuch zu erstellen.

Jederzeit auf dem Bildschirm haben die Frauen ihre Präsenz im Wandlitzer Wohnheim für Asylbewerber. Dort sind sie wöchentlich Ansprechpartner für die Asylbewerber aller Nationen. So nehmen die Frauen wahr, wie sich durch die mittlerweile verstärkte Belegung im Heim das Klima verändert. "Natürlich rutschen die Bewohner nun etwas enger zusammen. Wer jahrelang ein Einzelzimmer bewohnen konnte, hat jetzt vielleicht einen Nachbarn. Nicht immer geht das konfliktfrei ab, mitunter wird viel diskutiert", beschreiben Katja Schumann und Bettina Hartmann. 176 Asylbewerber leben derzeit im Heim, weitere 50 Personen in Basdorf in einer Unterkunft. Aufgrund der Wandlitzer Sozialstruktur gibt es nur wenige Wohnungen. Diese sind selbstverständlich stark nachgefragt und immer ausgebucht.