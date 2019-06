Klein Ahlbeck statt Karl-Marx-Platz

Marco Marschall

Eberswalde Heiß soll es werden. Weit über 30 Grad. Mein Auftrag: eine Geschichte vom Badesee. Es gibt unangenehmere Orte für die Recherche. Doch wo badet der Eberswalder? Bachsee, Schwärzesee, Oder-Havel-Kanal? So klein ist die Auswahl nicht. Mir aber hat es Klein Ahlbeck angetan. Statt im MOZ-Büro am Karl-Marx-Platz werde ich meinen Arbeitstag dort beginnen. Die Badehose ist eingepackt. Vor drei Jahren war ich zuletzt am idyllischen Strand am Containerbahnhof. Im Rahmen der Konzertreihe "Im Garten" war unter der Weide am Wasser eine Bühne aufgebaut. Christiane Hebold sang Indie-Rocksongs mit Gitarrenbegleitung. Der abschüssige Strand war voller Zuschauer.

Am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr bin ich zunächst der einzige Badegast im nur einen Hektar kleinen See. Die Sanddüne ist einladend sauber. Nur der ein oder andere Zigarettenstummel ist zu sehen. Es gibt zwei von Bäumen beschattete Sitzgruppen. Aus dem Bürgerbudget hat die Stadt im vergangenen Jahr 1000 Euro investiert, Sand aufgebracht und die Sitzgruppen aufgestellt sowie Papierkörbe vervollständigt. Der Bauhof reinigt die Anlage wöchentlich oder öfter. Unterstützung, so heißt es aus dem Rathaus, komme seit Jahren von einem älteren Herrn aus Kupferhammer. Vor einem Jahr wurde das Gelände von der Stadt erworben, um das Naturangebot mitten in der Stadt zu erhalten. Es gehörte vorher der Deutschen Bahn.

Zwei Meter Sichttiefe

Die Wasserqualität wird regelmäßig vom Landkreis geprüft. Auf dessen Internetseite wird Klein Ahlbeck offiziell als Badestelle geführt. Die Beprobung Mitte Juni ergab zwei Meter Sichttiefe und mollige 23,8 Grad Wassertemperatur. Mikrobiologie in Ordnung. Nach kurzer Temperaturfühlung per Fuß tauche ich ab im dicht umwachsenen Tümpel, schwimme einmal über den See und wieder zurück. Am anderen Ende gibt es noch eine weitere Badestelle.

Erst als ich wieder draußen bin, höre ich Kinderstimmen und Fahrradgeklapper. Die Familie von Manuel Schirok und Nicole Bernstrauch samt Opa und vier Kindern gesellt sich zu mir in den Schatten. Klein Ahlbeck liegt für sie nur wenige Fahrradminuten entfernt, berichten sie. Deshalb kämen sie oft an die Badestelle, die an den Nachmittagen von vielen genutzt wird. Die drei Jungs und ein Mädchen sind sofort im Wasser. Manuel Schirok angelt ab und zu im kleinen Gewässer, das beim Deutschen Anglerverband gelistet ist. Unter anderem Karpfen lassen sich dort fangen. "Solche Dinger", sagt er und hält die Handflächen geschätzte 50 Zentimeter auseinander. Die alten Eberswalder würden auch berichten, dass der See früher etwas größer war. Außerdem, erzählt Schirok, gebe es östlich hinter dem Bahndamm noch ein zweites Klein Ahlbeck, für Badegäste aber unzugänglich.

In unmittelbarer Nähe zur Badestelle befindet sich die Gartenkolonie "Klein Ahlbeck". Ich entschließe mich, meinen Ausflug mit einem Spaziergang zwischen den Parzellen zu beenden und lege die nassen Badesachen zum Trocknen aufs Autodach. Viel ist nicht los zwischen Kirschen, Kopfsalat und Sommerblumen. Die Silhouette eines nackten Männeroberkörpers geht gebückt durch ein Gewächshaus. Eine Frau schwenkt die große grüne Plastikgießkanne über die Pflanzen am Boden. In der Nummer 40 steht die Pforte offen. Nachdem ich die Glocke geläutet habe, bittet mich Dagmar Hinz hinein und wir plauschen ein bisschen unterm Vordach. Ihren Kaninchen in den Buchten macht die Hitze zu schaffen. Auch ihretwegen sei sie jetzt oft im Garten, erzählt die Eberswalderin, deren Mann im Vorstand des Kleingartenvereins sitzt. 64 Parzellen zählt die weit mehr als 100 Jahre alte Anlage. Im Garten Nummer 40 wachsen gerade Kartoffeln, grüne Bohnen, Zuckerschoten. "Obst ist schon vorbei", sagt Dagmar Hinz. Kleingärtnern sei keine Frage des Alters. Die jüngsten im Verein seien 25, die ältesten über 80. Freie Parzellen gebe es auch noch. Vielleicht schaue ich mir ja mal eine an. Zum Baden komme ich in jedem Fall wieder. Wir sehen uns in Klein Ahlbeck!