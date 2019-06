Sichere Box für das Auto

Garagenhöfe sind ein Stück Stadtgeschichte

In Schwedt gibt es 19 Garagenvereine, deren Garagen sich auf städtischem Gelände befinden. Die meisten sind in den 1970er- und 1980er-Jahren entstanden. Der größte Verein ist der Komplex Talsand mit 975 Garagen. Im Verein "Aufbau" im Külzviertel sind 497 Garagen.

Der Bedarf in der Stadt wurde immer größer und so entstand der Verein "Am Klinikum" mit 400 Garagen. Zu den eher kleinen Höfen gehören "Am Wascheck" mit 84 und "Erweitertes Wascheck" mit 25 Garagen, beide am Marchlewskiring. Über die Vereine ist der Kontakt zur Stadt geregelt, die nicht mit jedem Garagenbesitzer einzeln sprechen muss, sondern mit den Vorständen.⇥emw