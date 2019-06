Essen auf Sparflamme

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ; Annette Herold) Ein Joghurt, mehr brauchte Christina Laubsch am Dienstag nicht zum Mittag. "Mir war heute nicht so nach Essen", sagt die Leiterin der Fürstenwalder Kita "Nesthäkchen". Den Mädchen und Jungen schon. In der einen Gruppe verspeisten die Knirpse Milchreis mit Pfirsichkompott, in der anderen kleine Hähnchenkeulen mit Erbsen. "Die Kinder essen trotz der Hitze gut", hat Christina Laubsch beobachtet.

Das Essen für die Einrichtung liefert die Firma Sodexo. "Es gibt einen feststehenden Plan, aber man könnte ihn aber am Wochenanfang anpassen, wenn das Wetter extrem ist", erklärt die Leiterin. Bislang sei dies nicht nötig geworden. Obst, Gemüse und Getränke können zusätzlich geordert werden.

33 Grad Celsius zeigte das Thermometer am Dienstag gegen Mittag an. Für heute sind sogar 36 Grad für Fürstenwalde und Erkner angekündigt. Köchelt das Essen in den Töpfen auf Sparflamme? "Bei uns gibt es jetzt eher etwas Frisches", sagt Sabrina Bosse-Neumann, Leiterin des heilpädagogischen Hortes des Erich-Kästner-Schule in Fürstenwalde. Hotdog, also Würstchen im Brötchen statt warmer Gerichte, zum Beispiel.

Grillzeug geht besser

Auch beim Fleischer schlägt sich die Hitze auf die Auswahl nieder. "Wenn, dann geht Grillzeug", sagt Bettina Müller, die bei der Fürstenwalder Fleischerei Ziehm arbeitet. Mittags ließen sich dennoch viele Suppen, Grützwurst und Braten schmecken.

Aus Medizinersicht ist das nicht ideal. Dr. Ulrich Wruck, Chefarzt der Klinik für Allgemeine Innere Medizin am Bad Saarower Klinikum, empfiehlt bei Hitze, mehrere kleine Mahlzeiten mit viel Obst, Salat und Gemüse zu essen. "Trinken ist deutlich wichtiger als Essen!", mahnt der Arzt. Derzeit würden vermehrt ältere Menschen mit akutem Nierenversagen ins Krankenhaus gebracht, die zu wenig getrunken haben. "Zwei Liter Wasser löschen den Durst optimal." Mehr als drei Liter Wasser könnten dem Körper schaden. "Nimmt man mehr Flüssigkeit zu sich als man ausscheidet, bleibt sie im Kreislauf, verdünnt das Blut und es folgt eine Elektrolytstörung."

Brühe gegen Salzmangel

Weil es dazu nicht kommen soll, Menschen aber im Sommer durch Schweiß vermehrt Salz verlieren, wird im DRK-Seniorenheim Am Dämeritzsee in Erkner derzeit abends vermehrt Brühe angeboten. Hühner- oder Rinderbrühe steht dann anstelle von gebundenen Suppen auf dem Tisch, berichtet Küchenleiter Thomas Gennert. Um die 400 Essen werden dort im Moment täglich gekocht, außerhalb der Ferien sind es mehr. Obst gehört dazu, dieser Tage oft Melone, aber auch Fruchtsuppen. Kohlroulade steht dennoch auf dem Speiseplan. Wer sich wie viele Heimbewohner vor allem in klimatisierten Räumen aufhalte, spüre die Hitze nicht so, sagt der Küchenchef. Gefragt seien deftige Gerichte wie die Krautwickel immer, vor allem von Männern. Vor allem aber habe sich der Mineralwasserverbrauch im Haus seit es heiß ist fast verdoppelt.

Was alten Menschen gut tut, bekommt auch den ganz jungen. "Wenn Kinder jetzt weniger essen als sonst, müssen sich Eltern erst einmal keine Sorgen machen", sagt Dr. Sigrid Lyding, Chefin der Bad Saarower Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Wichtig sei, dass auch Kinder genug trinken. "Viel Flüssigkeit nimmt man auch durch Lebensmittel wie Melonen auf, und ein Eis hin und wieder darf gerade im Sommer nicht fehlen", findet Dr. Lyding.

Aus der Schöneicher Zwergenkantine, die Kitas, Horte und Schulen mit Bio-Vollwert-Essen beliefert, kommt derzeit jedenfalls leichteres Essen als sonst. Quark, Dips und Salate stehen vermehrt auf dem Speiseplan, wie Inhaberin Dorothee Tüshaus berichtet. Auch Obst gibt es reichlich. Völlig freie Hand haben die Caterer dabei aber nicht, schränkt Dorothee Tüshaus ein. "Wir müssen auch auf die Nährwerte kommen", begründet sie.