Baustart fürs Logistikzentrum

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Mehr als 50 Unternehmen mit zusammen 1400 Beschäftigten haben sich mittlerweile im Technologie- und Gewerbepark Eberswalde niedergelassen, der nach der Wende auf den Flächen des Schweinezucht- und Mastkombinates entstanden ist. Seit 21 Jahren gehört die EVG AG dazu, die in Eberswalde aktuell 85 Mitarbeiter beschäftigt. "Tendenz stetig steigend", sagt Thomas Wallrabenstein, der Vorstand des Lebensmittelgroßhändlers, dessen Zentrale in Unna (Nordrhein-Westfalen) angesiedelt ist. Das Unternehmen, nach eigenen Angaben Marktführer in Deutschland, beschäftigt alles in allem 800 Arbeitskräfte und betreibt neben dem Logistikzentrum in Eberswalde weitere in Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern), Stade (Niedersachsen), Herford (Nordrhein-Westfalen) und St. Gangloff (Thüringen). "Wir investieren in Eberswalde, um den Standort fit für die Zukunft zu machen", betont der Vorstand, der am Dienstag zum ersten Spatenstich angereist ist. An dem Festakt nimmt auch Wirtschaftsdezernent Jan König teil, der den im Urlaub befindlichen Bürgermeister vertritt und sich bei der EVG AG für deren nachhaltiges Engagement in Eberswalde bedankt.

Klimaschutz spart Energie

Beim Logistikzentrum in Eberswalde werden bis Frühjahr 2020 vor allem die Lagerflächen erweitert – um 2000 auf dann 6000 Quadratmeter. Von der Gesamtfläche seien etwa 800 Quadratmeter mit Kühltechnik ausgestattet, hebt der Betriebsleiter Thomas Doering hervor. Die gesamte Kühlleistung werde auf Kohlendioxid umgestellt, was gegenüber der gängigen Praxis ein Beitrag zum Klimaschutz darstelle und die Energieeffizienz des Standortes verbessere, Aus dem gleichen Grund würden LED-Leuchten mit Präsenzmeldern montiert und die Büros mit einer tageslichtabhängigen Lichtsteuerung ausgestattet. "Wir ersetzen sogar das Handtuchpapier durch moderne Händetrockner", führt Thomas Doering aus. Auch eine zusätzliche Büroetage sowie weitere Verladezonen und Bereitstellungsflächen auf dem Grundstück an der Ernst-Abbe-Straße 2-4.

Noch künden nur das Bauschild und erste Erdarbeiten von der Sechs-Millionen-Euro-Investition im Technologie- und Gewerbepark. Das Unternehmen hat einen Generalplaner aus Hamburg gebunden und die technische Gebäudeausrüstung nach Siegen (Nordrhein-Westfalen) vergeben. Um die Tragwerksplanung kümmert sich ein Büro aus Dörpen (Niedersachsen).

"Unser Kampfziel ist es, für das Ostergeschäft 2020 bereits die erweiterten Lagerflächen nutzen zu können", kündigt Thomas Wallrabenstein an.

Erster Spatenstich im Eiltempo

Von seinen sechs Standorten aus beliefert das Unternehmen bundesweit Kunden aus Profiküchen der Gemeinschaftsverpflegung, Gastronomie, Hotellerie und dem Großhandel mit Lebensmitteln.

Symbolische Spatenstiche dauern nie besonders lang. Es liegt an der fast tropischen Hitze, die durch gelegentliche Windböen eher verstärkt als gemildert wird, dass sich die Vertreter der EGV AG, der beauftragten Bau- und Planungsfirmen und Eberswaldes Wirtschaftsdezernent besonders beeilen. Schwungvoll zücken sie die extra für diesen Tag angeschafften und mit dem Datum des symbolischen Baustarts versehenen Arbeitsgeräte und werfen einige Häufchen vorgelockerte Erde Richtung Kamera. Im Festzelt ist danach bei kühlen Getränken Zeit für Gespräche.