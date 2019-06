Sperrungen: An der Baustelle am S-Bahnhof Zepernick laufen Ramm- und Abbrucharbeiten der Brücke. © Foto: DMNP

Stau durch Bau: An der Landesgrenze von Berlin zu Brandenburg wird noch bis Anfang September gebuddelt.Die Arbeiten dienen dem für 2020 geplanten Ausbau der A114 in Pankow. © Foto: Hans Still/MOZ

Andrea Linne

Bernau (MOZ) Kaum haben die Sommerferien begonnen, setzt noch mehr als bisher das große Bauen ein. Man könnte meinen, der Barnim macht dicht. Seit einigen Tagen wird die A114 ertüchtigt, wie es die Senatsbauverwaltung von Berlin nennt, um 2020 erneuert zu werden. Im Vorfeld dieser grundhaften Sanierung ab dem nächsten Sommer erfolgen bereits jetzt "vorausschauend Ertüchtigungsmaßnahmen im städtischen Straßennetz", heißt es in einer Mitteilung. Dazu gehört die Sanierung von Straßenzügen in Pankow-Nord. Dass im kommenden Jahr "straßenzustandsbedingte Verkehrseinschränkungen" gelten, das wolle man verhindern.

Deshalb wird parallel zur Autobahn auf der Schönerlinder Straße/Hauptstraße/Berliner Straße/ Pasewalker Straße gearbeitet. An der Kreuzung Bucher Straße/ Schönerlinder Straße/Hauptstraße/Triftstraße entsteht eine neue Zufahrt zur Bucher Straße. "Die Bauarbeiten wurden in die Sommerferien verlegt, weil dann das Verkehrsaufkommen rückläufig ist", heißt es. Bis zum 2. August dauert dieser Abschnitt.

Außerdem wird der nördliche Abschnitt der Schönerlinder Straße saniert. Es kommt zu kilometerlangen Staus, vor allem an den Wochenenden und im Berufsverkehr. Umgeleitet wird hauptsächlich über Trift- und Mühlenstraße zur Hauptstraße. Provisorische Lichtsignalanlagen und in der Bucher Straße eine zusätzliche Spur in der Zufahrt zur Kreuzung Schönerlinder Straße/Hauptstraße sollen den Abfluss steuern. Als mögliche Umfahrung gilt die A 114. Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz spricht allein auf diesem Stück von 780 000 Euro Baukosten, die sich anteilig Bund und Land teilen.

Wegen der Erneuerung von Fahrbahn, Geh- und Radwegen wird die B 109 ab "Am Posseberg Süd" bis Anschluss A 114 bis2. September gesperrt, heißt es weiter. 700 Meter Ausbau stehen an. Die Schönerlinder Straße ist daher bis 2. September komplett für den Autoverkehr gesperrt. Der Verkehr rollt über Hobrechtsfelder Chaussee, Bucher Straße und Schönerlinder Chaussee.

Die B 96 und B 96a mit dem Anschluss an die A 10 in Birkenwerder, die L 21 mit Anschluss Mühlenbeck/ Summt sowie die B 2 mit der Anschlussstelle Weißensee sollen weiträumig als Umfahrungen dienen. Eine Zufahrt zur A114 ist von der Landesgrenze kommend nicht möglich.

Kleiner Leuchtpunkt am Horizont: Die B2 in Malchow soll erst ab Herbst ausgebaut werden. Allerdings fehlt noch die Bestätigung der Berliner Wasserbetriebe, die als Erste zum Zuge kommen. Dann wird auch dieses Nadelöhr endgültig dicht sein. Verschoben, wie Gerüchte besagen, wurden die Sanierung und Abwassererschließung nicht.

Um auch etwas beizutragen, hat die Gemeinde Ahrensfelde angekündigt, die sogenannte Aldi-Kreuzung in Lindenberg auszubauen. Noch ist von der Baustelle nichts zu sehen, was Verkehrsteilnehmer hoffen lässt. Auch der Landkreis, der federführend durch Amtsleiter Wilhelm Benfer eine Koordinierungsstelle Verkehr einrichten will, ist ratlos. Die AG Nord, der der Kreis und die Gemeinden sowie Berlin-Pankow angehören, hat offenbar seine Hausaufgaben nicht gemacht. In Bernau geht es nach wie vor nicht über Schönow. Außerdem wird bis Sonnabend die L30 zwischen Buchhorst und Schönwalde wegen Brückenbauarbeiten gesperrt. Das Gleiche gilt für die Nächte vom 1. bis zum 4. Juli. Vom 8. Juli bis 3. August geht es dann nicht mehr über die B158 nach Bernau. Der Bahnübergang bei Blumberg soll laut Landesbetrieb Straßenwesen vier Wochen lang dicht sein. Sieben Kilometer Strecke erhalten neuen Asphalt. Auch der Busverkehr ist betroffen.

Ersatzverkehr ab Buch

Umsteigen müssen Fahrgäste bei S-Bahn und Fernbahn. Seit Montag bis zum 8. Juli wird die Eisenbahnbrücke am S-Bahnhof Zepernick abgebrochen und saniert. Oberleitungsarbeiten und Gleisbau sind nötig. Für Anwohner wird es laut. Die ARGE Echterhoff ist im Notfall unter 030 24347813 zu erreichen, teilt die Projektleitung mit. Ebenfalls bis 8. Juli können Verkehrsteilnehmer die Bahnhofstraße in Röntgental nicht passieren. Abbrucharbeiten, Rammen im Gleisbereich sowie der Einbau der Hilfsbrücke behindern.

Daher fährt am Sonnabend von 16 bis 22 Uhr auch keine S-Bahn. Ab Buch gilt Schienenersatzverkehr. Der RE fällt komplett bis 8. Juli aus. Alles wird um das Karower Kreuz herumgeleitet, darunter der RB 62 nach Prenzlau. Ab Eberswalde nach Schwedt geht es ab diesen Freitag nur mit Bussen. Der RB24 ist von Bernau bis Lichtenberg unterbrochen.