Schätze aus 500 Jahren in Lieberose

Ingrid Hoberg

Lieberose Am Martinstag 1519, 11. November, kaufen Werners 2 Söhne, Jakob und Richard v. d. Sch., Schloß, Stadt und Herrschaft Lieberose von den v. Köckeritz", schreibt Oberpfarrer Karl Krüger 1892/1904 in seinem Buch "Alt-Lieberose".

Mitteilungen aus der Geschichte der Stadt Lieberose und der Gegend". Zur 500-jährigen Wiederkehr der Übernahme der Herrschaft durch die Familie von der Schulenburg wird nun am 29. Juni in der Darre ein besonderer Kulturtag mit Ausstellungseröffnung stattfinden. Die Vorbereitungen für die Ausstellung, was im Museum, in der Galerie und im Saal präsentiert werden soll, laufen schon geraume Zeit und kommen nun in ihre Endphase.

Konzeption und Realisierung hat Dieter Klaue, Vorsitzender des Fördervereins Lieberose, übernommen. "Exponate und hochwertige Reproduktionen aus dem Brandenburgischen Hauptarchiv und aus der Branitzer Ausstellung ,Herrschaftszeiten. Adel in der Niederlausitz‘ werden wir neben eigenen Exponaten zeigen können", sagt er und trifft die Auswahl für die Präsentation.

Eine umfangreiche Sammlung historischer Fotos vom Schloss, Park und vom Erbbegräbnis hatte Dieter Malaszkiewicz aus Cottbus vor einigen Jahren dem Förderverein übergeben.

Aus diesem Fundus kann geschöpft werden. Die Kirchengemeinde stellt Leihgaben zur Verfügung, beispielsweise Teile des Epitaphs. "Es soll eine sehenswerte Ausstellung werden, auch für Touristen, die die Region besuchen", sagt Dieter Klaue.

Fortgesetzt werde die Arbeit des Fördervereins zu 500 Jahre Herrschaft der Schulenburgs durch eine Kirchenausstellung, die der Historiker Dr. Andreas Weigelt betreut und die als Freiluftausstellung konzipiert sei. Die neue Schloss-Broschüre, an der Dr. Wolfgang Illert von der Deutschen Gesellschaft arbeitet, werde voraussichtlich erst Ende Juli erscheinen, so Dieter Klaue.

Historische Postkarten

Auch der Saal der Darre soll neu ausgestaltet werden. Statt der Tafel über die Sanierungsgeschichte des Gebäudes ist vorgesehen, zwölf Motive von historischen Postkarten im Format 70 mal 40 Zentimeter zu zeigen. "Besucher können viele Details entdecken und erfahren, wie Lieberose vor 100 Jahren ausgesehen hat", sagt Dieter Klaue.

Wie viele Postkarten es von Lieberose gegeben hat, offenbarte sich Anfang des Jahres mit unerwarteter Post, die den Förderverein erreichte. Ein Paket mit mehr als 200 Postkarten sowie alten Postsachen, Landkarten, Büchern und Dokumenten zu Lieberose, die die beiden Sammler Iris und Wolfgang Schneider aus Morscheid (bei Trier) zusammengetragen hatten, war angekommen.

Nach der Ausstellungseröffnung um 10.30 Uhr werden am 29. Juni zwei Schlossführungen angeboten. Und um 16 Uhr präsentiert das Theater 89 im Schlosshof das Stück "Die deutschen Kleinstädter" von August von Kotzebue (1761 – 1819). Das Lustspiel in vier Akten wurde 1802 in Wien uraufgeführt, die Inszenierung soll Bezüge zur Gegenwart haben.

Das Theater 89 arbeitet seit einigen Jahren mit der Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen zusammen und spielt dann auch in diesem Umfeld. Für die Gastronomie wollen Goschener sorgen, die auf diesem Weg Spenden für den Erhalt der alten Schule sammeln werden.

Der Förderverein hat neben der Vorbereitung der Schulenburg-Ausstellung weitere "Baustellen". "Ins rechte Licht rücken wollen wir den Pavillon auf dem Gelände der Schlossgärtnerei und die Kapelle im Park", sagt der Vorsitzende des Fördervereins. Die Bänke auf der Bismarckhöhe sollen von Wildwuchs befreit werden und auf dem Gedenkstein soll ein Relief neu angebracht werden. Auch Aktivitäten der Stadt werden begleitet – beispielsweise eine Ausstellung zur Schulgeschichte.

Zusammenarbeit mit Vereinen

Und die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen trägt Früchte. So war die Ausstellung der Schützengilde zu ihrem 30-jährigen Bestehen im März und April ein Besuchermagnet. Das Schützenfest findet nun auch am 29. Juni ab 9 Uhr in der Waldstraße statt. In der Galerie der Darre ist gegenwärtig eine Ausstellung mit Bildern von Beate Nowak zu sehen.

Ausstellung und Theater "1519/2019 Schulenburg und Lieberose" wird am Samstag um 10.30 Uhr im Bürgerzentrum Darre eröffnet. Danach ist sie sonntags von 14 bis 16 Uhr zu sehen. Um 13 Uhr und 13.30 Uhr gibt es Schlossführungen. Das Lustspiel "Die deutschen Kleinstädter" beginnt um 16 Uhr im Schlosshof. Karten gibt es im Vorverkauf in der Adler-Apotheke und in der Postagentur für 15 Euro, an der Tageskasse für 18 Euro. Vor dem Schloss ist ein Trödelmarkt geplant.