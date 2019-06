Linke übernimmt Finanzausschuss

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Neun der 23 Mitglieder der Erkneraner Stadtverordnetenversammlung sind neu, haben ihr vor der Kommunalwahl nicht angehört. Aber in der konstituierenden Sitzung am Montag wurden die Weichen vor allem auf Kontinuität gestellt. Große Ausnahme: Die Linke hat den Finanzausschuss übernommen, den Vorsitz übernimmt Michael Voges.

Lothar Eysser ist als Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung wiedergewählt worden. Der Sozialdemokrat eröffnete als Alterspräsident auch die Sitzung, weil zwei ältere, Rainer Wenkel und Jörg Rintisch, fehlten. Eysser wurde mit 18 Ja, einem Nein und zwei Enthaltungen gewählt. Weil es jetzt vier Fraktionen gibt, gibt es auch vier Stellvertreter: Elvira Strauß (Linke), Jörg Rintisch (CDU), Erdmute Scheufele (Grüne) und Ronny Wuttke (SPD). Sie wurden im Block gewählt, Rintisch in Abwesenheit. Eine längere Debatte gab es um den Vorsitz im Hauptausschuss. SPD, Linke und CDU waren dafür, dass Bürgermeister Henryk Pilz den wieder übernimmt, die Grünen stellten das in Frage. Der sei ein Vertreter der Verwaltung, argumentierte Scheufele zunächst. Es folgte eine längere Diskussion mit manchen Missverständnissen, am Ende wurde Pilz in das Amt bestellt.

Bei der Bildung der Fachausschüsse zog die Linke, wie angekündigt, ihren Vorschlag zurück, Sozial- und Bildungsausschuss in zwei Gremien zu zerlegen. Unterstützung für das Anliegen, den Ausschuss zu entlasten, signalisierte CDU-Fraktionschef Erik Nickel. Bei der Besetzung dwar klar, dass die SPD den ersten und die Linke den zweiten Zugriff hat. Aus dem Stärkeverhältnis der Fraktionen ergab sich, dass über den dritten Zugriff das Los zwischen SPD und CDU entscheiden musste. Besucherin Ursula Paape zog die CDU. Wie angekündigt griff die SPD auf den Stadtentwicklungsausschuss zu und benannte Wolfgang Trogisch erneut als Vorsitzenden. Die Linke, für die Elvira Strauß bislang den Bildungs- und Sozialausschuss geleitet hatte, griff nach dem Finanzausschuss und besetzte ihn mit Michael Voges. Der Vorsitzende des Mietervereins hat dort schon schon diskussionsfreudig mitgewirkt. Überrascht davon zeigte sich die CDU, die sich erst sammeln musste und schließlich ihren Ortsvorsitzenden Daniel Rosentreter als neuen Chef des Bildungsausschusses nominierte.

Die mit Spannung erwartete Besetzung des Aufsichtsrats der Wohnungsgesellschaft verlief ohne Reibungen. Lothar Eysser, Elvira Strauß und für die CDU Christian Förster wurden entsandt. Außerdem gehört dem Gremium Bürgermeister Henryk Pilz als Gesellschafter an, sowie ein externes Mitglied, das von ihm vorgeschlagen und von den Stadtverordneten zu wählen ist. Das wird wiederum Rechtsanwalt Johannes Kattanek.

Zu wenige Sitzungen?

Die längste Debatte galt dem Sitzungskalender. Der sah nur noch zwei Sitzungsrunden bis Jahresende vor. Zu wenig, fanden Linke, aber auch andere. Die Verwaltung verwies auf ihre hohe Belastung. Am Ende scheiterte ein Alternativ-Vorschlag an einem Patt. Jetzt soll der Vorstand das im August klären.