Ein Fest der Begegnung in Voßberg

Bernd Röseler

Voßberg (MOZ) Am Freitag startet in der Gemeinschaftsunterkunft Voßberg das traditionelle Begegnungsfest des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB). Bürger der Region können hier mit den Bewohnern der Einrichtung – sie kommen unter anderem aus Russland, Kenia, Afghanistan und dem Sudan – ins Gespräch kommen sowie deren Sitten und Gebräuche kennen lernen. "Das Ganze soll in zwangloser Atmosphäre stattfinden, bei einer Grillwurst, Eis und fröhlichen Kinderspielen", erzählt Einrichtungsleiter Marian Klaus. "Und wann hat man schon die Möglichkeit, Spezialitäten der afghanischen, afrikanischen oder tschetschenischen Küchen original zubereitet zu probieren, einschließlich der Tortenkreationen."

Der Kreis-Kinder-und Jugendring unterstützt das Fest ebenso wie die Sparkasse Märkisch Oderland, der Landkreis und das Netzwerk für Toleranz und Integration. Für die musikalische Unterhaltung sorgt DJ Schluchtie. Eis-Alex aus Golzow reist an und für die Jüngsten gibt es Kinderschminken und eine Hüpfburg.

Neben den Bewohnern sind auch Gäste aus den Einrichtungen des ASB in Lüdersdorf und Kunersdorf eingeladen. "Wir wollen mit diesem Fest neue soziale Kontakte knüpfen, den Gemeinden sowie allen, die uns unterstützten, danke sagen und etwas zurückgeben", so Klaus.

ASB-Begegnungsfest, Freitag, 11 Uhr bis 16 Uhr Gemeinschaftsunterkunft Voßberg