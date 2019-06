In Zukunft noch heißer

"Von Ort zu Ort verschieden"

Ist dasjetzt Wetter oder Klimawandel? Die deutsche Oxford-Physikerin Friederike Otto hat sich auf die Frage spezialisiert, ob Extremwetter durch die Erderwärmung wahrscheinlicher werden. Als Kopf einer neuen Forschungsrichtung findet sie damit weltweit Beachtung.

Frau Otto, diese Woche könnten die Temperaturen mancherorts 40 Grad erreichen. Ein gewöhnliches Wetterphänomen oder der Klimawandel? Friederike Otto: Extremereignisse haben immer mehr als eine Ursache. Aber bei Hitzewellen spielt in Europa der Klimawandel inzwischen immer eine Rolle. Wie groß diese ist, ist je nach Ort unterschiedlich. Für diese Woche arbeiten wir an einer Studie, die kommenden Montag veröffentlicht wird.

Wie können sie das berechnen?Anhand von Beobachtungsdaten und Computersimulationen untersuchen wir, welches Wetter wir am jeweiligen Ort in einer Welt mit und einer ohne Treibhausgase in der Atmosphäre hätten. Wir konnten zum Beispiel herausfinden, dass mit einer Hitzewelle wie im vergangenen Jahr in Kopenhagen etwa alle sieben Jahre gerechnet werden muss, während sie in einer Welt ohne Klimawandel nur einmal in 35 Jahren zu erwarten war.

Was ist neu an diesem Ansatz?Wir wissen bereits, dass sich mit einem Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur die Wahrscheinlichkeit extremer Hitzewellen und starker Regenfälle im Schnitt erhöht. Was wir aber erst langsam herausfinden ist, was das jeweils vor Ort bedeutet. So hat die Wahrscheinlichkeit, dass im mediterranen Raum Hitzewellen auftreten, seit Beginn der Industrialisierung sogar um das Hundertfache zugenommen, wohingegen sie sich anderswo in Europa nur verdoppelt hat.

Wie oft haben Extremwetter nichts mit dem Klimawandel zu tun?Bei Hitzewellen sehr selten. Aber die Temperaturen, die wir gerade etwa in Indien erlebt haben, sind durch den Klimawandel noch nicht wahrscheinlicher geworden. Andere Treiber des Klimasystems, insbesondere die Luftverschmutzung durch kleine Partikel, die die Sonneneinstrahlung reflektieren, sowie ein Anstieg der Bewässerung, haben dem Temperaturanstieg stark entgegenwirkt. Es ist eben je nach Ort, Ereignis und Jahreszeit sehr unterschiedlich, wieviel Einfluss der Klimawandel auf unser Wetter hat.

Aber der Trend geht global in eine Richtung?Auf jeden Fall. Am deutlichsten merkt man das hierzulande aber im Winter. Es gibt deutlich weniger Frosttage, als unsere Elterngeneration noch erlebt hat.⇥⇥Igor Steinle