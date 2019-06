Vertonte Fontane-Texte erklingen in Kirche

Steffen Göttmann

Hohenwutzen/Niederfinow (MOZ) Die 14 Frauen und acht Männer des Fahlberg-Chors haben bereits in der Niederfinower Kirche geprobt. Dort beginnt am Sonnabend, 16 Uhr, die Reihe der Sommerkonzerte des Chors, den Sabine Fahlberg aus Hohenwutzen vor 13 Jahren gegründet hat.

Für die bevorstehenden Konzerte gibt es einen Block mit Fontane Texten, die der Komponist Martin Schlenker vertont habe, erläuterte Sabine Fahlberg, die Kirchenmusik mit Fachrichtung Chor studiert hat. Im zweiten Block sind romantische Lieder von Felix Mendelssohn-Bartholdy wie "O Täler, O Höhen weit" zu hören. Weitere Konzerte sind am 17. August, 19 Uhr in der Kirche Weesow bei Werneuchen, und am 18. August um 17 Uhr in der Kirche Hohensaaten.

Das Konzert am 13. September um 19 Uhr in der Kirche Neuküstrinchen hält eine besondere Überraschung bereit. Der Chor tritt mit Kathy Kelly auf. Für dieses besondere Konzert bildet Sabine Fahlberg einen Projektchor. Wer mitmachen will, kann sich bei ihr unter Telefon 033368 70072 anmelden.