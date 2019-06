Neue Stadtverordnete regeln zunächst ihre Entschädigung

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Nach der konstituierenden Sitzung geht es jetzt für die meisten der 36 Oranienburger Stadtverordneten erst einmal in die großen Ferien. Drei von ihnen konnten deshalb schon der ersten Beratung am Montagabend nicht beiwohnen, weil sie bereits verreist waren.

Richtig los geht es mit der Arbeit am 5. August, wenn der Hauptausschuss erstmals tagt. Am 12. August kommt die Stadtverordnetenversammlung dann zum zweiten Mal zusammen. Diese Termine kündigte der frisch gewählte Stadtparlamentsvorsitzende Dirk Blettermann an. Nach seiner Wahl mit überwältigender Mehrheit (30 von 34 Stimmen entfielen auf ihn) legte Blettermann den Vorsitz der SPD-Fraktion nieder, der er über mehrere Wahlperioden vorstand.

Die siebenköpfige Fraktion wird jetzt von der einzigen SPD-Frau in der Stadtverordnetenversammlung, nämlich Jennifer Collin, geführt. Jeweils sechs Mandate entfallen auf die CDU- und die AfD-Fraktion. Die Linken verfügen über fünf Sitze und die Grünen über vier. Ebenfalls vier Sitze hat die Fraktion FWO/Piraten, drei Mandate die FDP-Fraktion. "Einzelkämpfer" ist Mario Etzold von der Satirepartei "Die Partei".

Mitglieder benannt

Einig sind sich die Stadtverordneten darüber, dass der Hauptausschuss aus elf Mitgliedern aus ihren Reihen und dem Bürgermeister bestehen soll. Wer Vorsitzender dieses wichtigsten Gremiums nach der Stadtverordnetenversammlung wird, soll im August festgelegt werden. Fest steht, dass von den vier großen Fraktionen jeweils zwei Mitglieder in den Hauptausschuss geschickt werden, von den drei kleineren Fraktionen jeweils ein Vertreter.

Mitglieder des Hauptausschusses sind: Jennifer Collin und Matthias Hennig (beide SPD), Grit Hörig und Werner Mundt (beide CDU), Tim Zimmermann und Sascha Schiwek (beide AfD), Ralph Bujok und Olaf Kästner (beide Linke), Thomas Hebestreit (Grüne), Antje Wendt (FWO/Piraten) und Daniel Langhoff (FDP).

Während die Stadtverordneten auf ihrer konstituierenden Sitzung die neue Hauptsatzung einstimmig angenommen haben, gab es bei der Geschäftsordnung bereits zwölf Enthaltungen, bei der Entschädigungssatzung sechs Gegenstimmen und vier Enthaltungen. Daran lässt sich bereits erkennen, dass dort weitere Nachbesserungen erfolgen werden.

Olaf Kästner (Linke) monierte, dass eine Ladungsfrist von acht Tagen für eine wirklich gründliche Behandlung der Themen in den Fraktionen nicht ausreiche. Dafür werde mehr Zeit benötigt. Deshalb müsse über die Regelung in der Geschäftsordnung noch einmal nachgedacht werden, so Kästner. Daniel Langhoff kündigte für die FDP an, dass die Aufwandsentschädigungen für die Ortsbeiräte erhöht werden müssten.

Jetzt ist vorgesehen, dass die Stadtverordneten eine Aufwandsentschädigung von 180 Euro im Monat enthalten, die Mitglieder der Ortsbeiräte von 30 Euro. Zusätzlich zur Aufwandsentschädigung steht dem Vorsitzenden eine Entschädigung von 680 Euro, seiner Vertreterin eine zusätzliche Entschädigung von 300 Euro zu. Vorsitzende der Fraktionen bekommen zur monatlichen Aufwandsentschädigung 160 Euro zusätzlich, Ausschussvorsitzende 150 Euro zusätzlich. Eine weitere monatliche Aufwandsentschädigung von 600 Euro wird dem Vorsitzenden des Hauptausschusses gewährt, wenn er nicht in Person auch hauptamtlicher Bürgermeister ist.

Für Sitzungen, an denen sie teilnehmen, bekommen Stadtverordnete und Ortsbeiräte jeweils ein Sitzungsgeld von 20 Euro. Das gilt auch für Fraktionssitzungen und auch für sachkundige Einwohner, die daran teilnehmen. Für Ausschusssitzungen steht sachkundigen Einwohnern ein Sitzungsgeld in Höhe von 25 Euro zu. Gegen Vorlage einer Rechnung für die Anschaffung eines Tablets oder eines Notebooks erhalten Stadtverordnete pro Wahlperiode einmalig eine Entschädigung von 500 Euro.