Die "Sehnsucht" sticht wieder in See

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Ihr Wunsch war es schon lange, einmal mit der "Sehnsucht" in See zu stechen. Am Dienstag erfüllt sich dieser Wunsch für die Eheleute Ender aus Zehlendorf. Sohn Lars, der in der "Cantina" der Caritas im Oranienburger Gewerbepark Nord arbeitet, machte es möglich. Besser gesagt, seine Chefin Andrea Bloch. Denn sie lud kurzerhand ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einer Schiffstour auf dem schmucken Nachbau eines niederländischen Plattbodenschiffes ein. Die "Goldene Yacht" diente dem Großen Kurfürsten vor 400 Jahren als Staatsyacht zu Repräsentationszwecken. Vor zehn Jahren wurde die "Sehnsucht" anlässlich der Landesgartenschau auf der Werft Malz in einem Arbeitsbeschaffungsprogramm gebaut.

Und da am Dienstag noch zwei Plätze an Bord frei waren, konnten auch die Enders an der gut zweistündigen Fahrt über die Havel in Richtung Tegel teilnehmen. Wegen der Freilegung der Bombenverdachtspunkte am Treidelweg am Ufer des Oder-Havel-Kanals bleibt allen Booten der Weg in den Lehnitzsee derzeit während der Arbeitszeiten versperrt. Erst nach 17 Uhr und vor 7 Uhr dürfen Schiffen dort passieren. Allerdings auch nur, wenn sich alle Passagiere unter Deck befinden.

Für Andrea Bloch, die im Kurbrandenburgischen Marineverein als Kassenwartin fungiert, ist es selbstverständlich, auch mal Menschen mit Handicap eine Freude zu bereiten und in dem Fall die Tour kostenfrei anzubieten. Gerade angesichts der tropischen Temperaturen empfanden es alle Gäste an Bord als angenehm, bei einer leichten kühlen Brise über das Wasser zu gleiten.

Für die Mannschaft und die Kapitäne der "Sehnsucht", die ihren ehrenamtlichen Job gern ausüben und die "Sehnsucht" mit viel Herzblut in ihrer Freizeit stets auf Vordermann bringen, gibt es in diesen Tagen einiges zu tun. Mit Geburtstags- und Hochzeitsgesellschaften sind sie – nachdem die bombenbedingte Sperre der Havel seit zwei Wochen aufgehoben ist – jetzt regelmäßig unterwegs. "Die Leute an den Ufern winken uns bereits zu, wenn wir in Sichtweite kommen", freut sich die Crew.