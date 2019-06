Vicky Leandros gastiert in Oranienburg

OGA

Oranienburg (MOZ) Sommer, Wärme, Süden – also ein Gefühl von Griechenland, das an diesem Freitag im Hofgarten des Hauses "Louise Henriette von Oranien" komplett wird durch den Schlagerstar Vicky Leandros. Mit ihrer Show "Das Leben & ich" wird sie ihr Publikum zu begeistern wissen. Mehr als 40 Top-Ten-Hits landete die auf Korfu geborene Künstlerin in Europa, Kanada und Japan. Mit "Après toi" gewann sie den Grand Prix Eurovision de la Chanson. In Deutschland feierte sie große Erfolge mit dem Gassenhauer "Theo, wir fahr’n nach Lodz".

Michael Bethke, Inhaber der gleichnamigen Unternehmensgruppe, konnte den Weltstar für ein Open-Air-Konzert im Hofgarten der Seniorenresidenz an der Bernauer Straße 67 gewinnen. Als Vorgruppe tritt das Pop-Poeten-Duo "milou & flint" auf. Noch gibt es einige Restkarten ab 60,75 Euro. Beginn des Konzertes ist um 19.30 Uhr.

Doch damit noch nicht genug. Denn am Sonnabend, 29. Juni, tritt um 19.30 Uhr ein ebenfalls weit über die Stadtgrenzen hinaus bekanntes Ensemble zum zweiten Mal im Hofgarten der Seniorenresidenz auf. Es ist Ronny Heinrich mit der "Oranienburger Schloßmusik". Mit Überraschungsgästen aus Oper, Operette und Musical wird er sein Publikum verzaubern. Karten kosten 28 und 35 Euro.