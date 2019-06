Thyrow: Wo es einst Auerochsen gab

René Wernitz

Havelland/Tremmen (MOZ) Thure bzw. Thüre hieß ein havelländisches Dorf, das es nicht mehr gibt. 1161 war es erstmals erwähnt worden. Schon Mitte des 13. Jahrhunderts wurde es um Thure/Thüre still und stiller in Urkunden. Geblieben ist der Thyrowberg bei Tremmen, der auf einer Landkarte des 18. Jahrhunderts noch als Tühr-Berg bezeichnet wurde.

Vermutlich handelte es sich um ein slawisches Dorf. Der Wissenschaftler Günter Mangelsdorf hatte sich einst in "Die Ortswüstungen des Havellandes" darauf festgelegt. Ungeklärt blieb bislang, wie Thure/Thüre zu seinem Namen kam, ob etwa der Ortsname vom Hügel herrührt, oder der Tühr-Berg nach dem Dorf benannt wurde.

Thure/Thüre bzw. Tühr-Berg könnten durchaus aus Zeiten stammen, als an Slawen noch nicht zu denken war. Wie im bekannten Fall der Havel ist es möglich, dass die Namen sich aus der germanischen Phase der Besiedlung erhalten haben. Und vielleicht wurde auf dem Hügel einst ein Gott namens Tyr angebetet.

Im Ursprung dürfte es der Stamm der Semnonen gewesen sein, der auch im Havelland sesshaft war. Wie die Götter konkret hießen, die die Menschen hier anbeteten, hat der römische Experte Tacitus der Nachwelt nicht überliefert. Wohl aber beschrieb er in seinem Werk "Germania" den Stamm der Semnonen als den ältesten und vornehmsten innerhalb des Stammesverbunds der Sueben, die zwischen Ostsee und Erzgebirge gelebt haben sollen. Tacitus beschrieb eine Kulthandlung, die im Heiligen Hain der Semnonen vollführt worden sein soll. "Dieser fromme Wahn deutet dahin, dass hier die Wiege des Volkes, hier der alles beherrschende Gott sei, alles andere ihm untertan und dienstbar", so Tacitus. Eine Übersetzung aus dem Lateinischen findet sich auf www.gottwein.de.

Wer einen germanischen Gott als Namensgeber für Tühr-Berg und/oder Thüre/Thure in Betracht zieht, stößt bei der Online-Recherche schnell auf jenen Tyr, der mit unserem Dienstag in Verbindung gebracht wird. Der Zusammenhang ergibt sich bei jenen Leuten, die sich als direkte Nachfahren von Germanen sehen. Im fernen Südwesten Deutschlands wird noch heute Alemannisch gesprochen. Vielorts sagt man Zischdig, wenn man Dienstag meint. Das Zisch- leitet sich offenbar vom germanischen Gott Ziu her, der dem Tyr entsprechen soll. 2014 wurde dem Dienstag ein eigener Beitrag auf www.stuttgarter-nachrichten.de gewidmet.

Doch wie stehen Alemannen und havelländische Semnonen in Zusammenhang? Der entstand in der Völkerwanderungszeit. Die Semnonen dürften wie andere suebische Stämme größtenteils in Richtung Südwesten abgewandert sein. Die Sueben, die Vorfahren der Schwaben, gingen letztlich in den Alemannen auf. So gesehen könnte vormals ein Ziu bzw. Tyr tatsächlich im Havelland angebetet worden sein, der dann sozusagen mit auf die Reise ging. Allerdings ist es hoch spekulativ, ob die Anbetung ausgerechnet am Tühr-Berg (heute Thyrowberg) oder an einer Thure oder Thüre genannten Stelle erfolgte, wo es später ein Dorf dieses Namens gab. Archäologische Hinweise auf Germanen gibt es bislang keine.

Es besteht indes auch die Möglichkeit, dass es sich um einen rein slawischen Namen handelt, weil es Orte dieses Namens oder ähnlich lautend häufiger gibt, wo früher slawische Stämme siedelten. Thyrow, Teil der der Stadt Trebbin (Landkreis Teltow-Fläming), ist so ein Ort. Laut Wikipedia-Beitrag wurde Thyrow 1346 erstmals urkundlich erwähnt - als Thure. Auch als Thüre soll das Dorf in späteren Urkunden auftauchen. Dort leitet man den Ortsnamen aus dem Altsorbischen her, wo der Begriff für Auerochse gestanden haben soll. Tatsächlich wird im Sorbisch-Deutschen Online-Wörterbuch auf www.boehmak.de der Auerochse mit Tur übersetzt. Gemessen an der Vielzahl der Orte, mit Variationen in der Schreibweise, gab es einst noch einige Gegenden, wo die akut vom Aussterben bedrohten Auerochsen lebten.

Beispielsweise gibt es ein Thurau im Landkreis Anhalt-Bitterfeld (Sachsen-Anhalt), ein weiteres im niedersächsischen Landkreis Lüchow-Dannenberg und eines in Bayern, nahe der Grenze zu Tschechien auf Höhe Nürnberg. Fünf Orte namens Thurow listet Wikipedia in Mecklenburg-Vorpommern auf. Im Landkreis Pommern-Rügen gibt es gar eine Burg mit dem Namen Turow.

Aus der weißrussischen Geschichte ist ein Fürstentum Turow bekannt, das im 10. Jahrhundert zur Kiewer Rus gehörte und auf eine Burg bzw. Stadt dieses Namens zurück ging. "Turow war einst eine große, berühmte Stadt. Jetzt ist es ein geringer Flecken im Gouvernement Minsk, am Pripjet", so Paul Joseph Schafariks in seinem 1844 erschienenen Buchs über Slawische Altertümer (Band 2). Er meint, dass Tur ein uralter slawischer Orts- und Personenname gewesen war.

Auf Wikipedia heißt es indes über die heutige weißrussische Kleinstadt Turow, dass sie 980 erstmals in der Nestorchronik erwähnt worden sei. Laut dieser hätte dort ein Fürst Tur geherrscht, von dem der Ort den Namen habe. Das aber hatte Schafariks in seinem Buch ins Reich der Fantasie verwiesen. Durchaus denkbar indes, dass auch dort Auerochsen für den Ortsnamen verantwortlich waren.

Die Webseite www.derauerochs.de erklärt, was es mit diesen inzwischen ausgestorbenen Urrindern auf sich hat. Demnach hat sich durch zunehmende Besiedlung durch den Menschen der Lebensraum der Wildtiere auch in Europa verringert. "Die verbliebenen Auerochsen zogen sich in Sümpfe und Auwälder zurück", heißt es dort. In Asien und Nordafrika seien die Auerochsen in der Antike verschwunden. Nachdem der Auerochse in Mitteleuropa ausgestorben war, habe er in der "Großen Wildnis" in Nordosteuropa eine letzte Heimat gefunden. Ende des 16. Jahrhunderts sei die letzte Auerochsen-Kuh in Jaktorów (Polen) unter Schutz des Landesherrn gestellt worden. Die Kuh sei 1627 gestorben. Ein Gedenkstein erinnere in Jaktorów an dieses einstmals größte Landsäugetier Europas. In Polen erinnern offenbar auch Ortsnamen an Auerochsen: etwa Turowo in Westpommern und Turoszow in Niederschlesien.

Möglich also, dass auch am havelländischen Thyrowberg im Mittelalter noch Auerochsen grasten. Allerdings ist es genauso gut denkbar, dass auf dem dortigen Hügel einst ein Gott namens Tyr angebetet wurde.