Solaranlage heizt Diskussion in Metzdorf an

Nadja Voigt

Metzdorf (MOZ) Das Thema Solaranlagen ist in der Gemeinde Bliesdorf ein heißes Eisen. Angepackt haben es am Montagabend in einer Bürgerversammlung die Einwohner und ihre Gemeindevertreter. An dem Thema erneuerbare Energien kommt derzeit niemand vorbei. "Wir merken es an der Fruchtfolge, wir sehen es auf den Dächern und Ackerflächen", leitete Bürgermeister Reiner Labitzke die Runde ein. Mit dabei: Fast alle Abgeordneten des Gemeinderates und interessierte Bürger. Die aktuell letzte genehmigte Anlage entsteht in Sophienhof. Auch dort wurden zunächst die Bürger befragt, bevor der Gemeinderat votierte. Nun aber will die Mehrheit im Gemeinderat eine Pause. Und hatte zuletzt Entscheidungen vertagt. Auch, um sich Meinungen aus dem Ort, wo sie stehen soll, einzuholen. Die waren am Montagabend recht kontrovers. Einige Metzdorfer argumentierten, es sei genug. Andere fanden, Solaranlagen seien gegenüber Biogasanlagen das geringere Übel.

Eine Rolle spielen auch die Strompreise. Sigrid Franke aus Metzdorf kann zum Beispiel nicht verstehen, warum es so hohe Energiekosten gebe. Da man als Bürger nicht mal einen Nutzen von der zugebauten Landschaft habe, sei sie total dagegen. Das Argument griff Gemeindevertreter Alexander Voss auf: "Die Unternehmen machen Millionenumsätze. Warum werden die Bürger nicht entlastet?", fragte er. Alexander Rosenthal, Solarunternehmer aus Vevais, riet dazu, den Anbieter zu wechseln. Und der frühere Gemeindevertreter, der es für die neue Legislaturperiode nicht in den Gemeinderat geschafft hat, argumentierte, wenn die Oderländer nach Berlin ins Kino, Konzert oder zum Shoppen fahren würden, sie auf der anderen Seite für das Energieaufkommen in der großen Stadt Sorge tragen müssten.

Ein weiteres Argument, dass die "Gegner" einer weiteren Solaranlage anführten, war, dass der Strom nicht gespeichert werden könne. "Die wissen doch gar nicht wohin mit dem Strom", sagte Tobias Jesse, neu gewählter Gemeindevertreter. Zudem sollten nicht weitere landwirtschaftlich genutzte Flächen versiegelt werden, hieß es vom Bürgermeister.

Ton verschärft sich

"Was hat denn die Gemeinde bewogen, uns unserer Existenzgrundlage zu berauben", fragte Tatjana Rosenthal, die als Grünen-Kandidatin für die Kommunalwahl angetreten war, aber nicht genug Stimmen für den Gemeinderat erhielt. "Von vorgestern" seien Entscheidungen gegen erneuerbare Energien, gerade in Zeiten von "Fridays for Future". Das verschärfte den Ton in der Diskussionsrunde und ihr Mann wurde aufgefordert, zu sagen, wie viele Firmen das Paar überhaupt besäße. "24 mit einem geplanten Umsatz von 24,8 Millionen Euro", so Unternehmer Rosenthal. "Ich habe das Gefühl, es geht gezielt gegen Rosenthals", sagte einer der Besucher. Er fand die Argumente der beiden – wie die erneuerbaren Energien als Jobmotor oder als Entwicklungschance für den ländlichen Raum – schlüssig. "Lieber eine Solaranlage, die mir nichts tut, als das, was jetzt dort passiert", sagte Mario Pawlak. Wie Ortsvorsteher Frank Neß bestätigte, werde die Fläche, um die es geht, mit Gülle "zugeknallt". Das das gar nicht möglich sei, unterstrich Gemeindevertreterin Grietje van Casteren. Die Landwirtin machte deutlich, wie streng die Auflagen für das Ausbringen von Gärresten sei.

"Ich habe die Entwicklung der erneuerbaren Energien sehr lange begleitet", sagte die frühere Bürgermeisterin Eva-Maria Andresen, die nun auch als Gemeindevertreterin nicht mehr antrat. "Wir haben in jedem Ortsteil zwei Solaranlagen und erst einmal unsere Pflicht erfüllt." Auf das erhöhte Gewerbesteuereinkommen angesprochen, sagte Reiner Labitzke, das sei einer falschen Zuordnung durch das Finanzamt zu "verdanken". Von den Solaranlagen habe die Gemeinde noch nichts. "Nur der Investor und der Landeigentümer haben davon einer Vorteil. Sonst niemand", beharrte Sigrid Franke. "Der Strom muss dort produziert werden, wo er gebraucht wird", sagte Grietje van Casteren. In der Umgegend gebe es mit insgesamt 500 Hektar Fläche, auf denen Solaranlagen stehen, vorerst genug.