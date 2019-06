Ärger über Erntezüge in der Stadt

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Mit Beginn der Erntezeit häufen sich wieder die Klagen von Anwohnern der beiden Durchfahrtsstraßen in Seelow. Jörg Menz (Wählergruppe Heim/Kultur/Sport) berichtete, dass sich mehrere Bürger der Küstriner Straße an ihn gewandt hätten. Durch die Biogasanlage in Seelow-Loos würden derzeit wieder Tag und Nacht die Lkw die Straße passieren. Er appellierte an die Stadtverwaltung, sich mit dem Landesbetrieb Straßenwesen und dem Straßenverkehrsamt des Kreises in Verbindung zu setzen, um wenigstens für die Dauer der Erntetransporte eine Ausnahmegenehmigung zu erwirken. Die Ortsumgehung darf nicht von Landwirtschaftsfahrzeugen genutzt werden. Sie hätten aber mittlerweile eine so hohe Leistungsfähigkeit, dass sie die nötige Geschwindigkeit für die Kraftfahrstraße haben.

Bauamtsleiter Jörg Krüger erklärte, dass es seitens der Verwaltung wiederholt eine entsprechende Anfrage an das Straßenverkehrsamt gegeben hat. Bisher sei das Ansinnen stets abgelehnt worden. Jetzt will sich der Bauausschuss als politisches Gremium noch einmal an den Kreis wenden. Dies auch mit Verweis auf die unweigerlich mit der Durchfahrt der Fahrzeuge verbundenen Verschmutzung von Straßen. Fachbereichsleiter Frank Möricke berichtete über Klagen von Bürgern in Zernikow. Dort würden Strohhänger immer wieder selbst bei Abdeckung Reste verlieren.