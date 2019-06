Zuschüsse nur für Soziales

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Bauarbeiten im Bahnhof, der der Stadt gehört, laufen auf Hochtouren. Das Gebäude ist eingerüstet. Die Dachdecker verpassen dem Hauptgebäude ein neues Dach. Auch im Bahnhof leisten Mitarbeiter der Baufirma Sedelies aus Berkholz-Mayenburg bei Schwedt Schwerstarbeit. Sie haben eine alte Holztreppe entfernt, die weder den Anforderungen der Belastung noch des Brandschutzes gerecht wurde.

Raumaufteilung bleibt

Dort entsteht ein neues Treppenhaus und ein Fahrstuhlschacht, um die obere Etage mit einem Lift barrierefrei erreichen zu können, sagte der Architekt Olaf Beckert aus Prenzlau. Doch ein Fahrstuhl ist vorerst Zukunftsmusik. Zuerst wird nur das Erdgeschoss des vom Haupteingang aus linken Traktes ausgebaut.

Die Raumaufteilung in dem denkmalgeschützten Gebäude bleibt weitgehend erhalten, sagte der Architekt. "Wir versuchen mit den vorhandenen Türdurchbrüchen zu arbeiten."

In den sanierten Gebäudeteil ziehen das Eltern-Kind-Zentrum "Gioco" des SPI und die Selbsthilfekontaktstelle des Vereins zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung (VFBQ) ein. "Wir werden immer wieder gefragt, warum wir ausgerechnet diesen Einrichtungen den Bahnhof überlassen", sagte Irmgard Roth, Quartiersmanagerin und VFBQ-Geschäftsführerin. "Wir bekommen Fördermittel für den Bahnhof nur aus dem Programm "Soziale Stadt", erklärte sie. Daher muss die Stadt soziale Einrichtungen fördern. "Für normale Unternehmen benötigen wir andere Fördertöpfe", ergänzte sie.

Ein Café oder Bistro gibt es vorerst nicht. "Wir hatten drei Interessenbekundungsverfahren – ohne Ergebnis", sagte Irmgard Roth. Es gebe nur eine Anfrage. Der Platz rechts vom Haupteingang sei dafür vorgesehen. Der angedachte Fahrradverleih sei in einem Flachbau in Richtung Güterbahnhof geplant. Doch für den Ausbau fehlt der Stadt das Geld.

Nur neue Fenster sind Schrott

Derzeit werde die Gebäudehülle saniert. Die alten Kastenfenster auf einer Seite werden aufgearbeitet und wieder eingebaut. Lediglich die neueren Fenster seien von schlechter Qualität und müssten ersetzt werden, sagte Olaf Beckert. Die Backsteinfassade wird gereinigt, fehlende Steine werden ersetzt. Der große Warteraum am Haupteingang bleibt in seinem Grundriss. Der Architekt will aber die wenig ansehnlichen Fliesen aus der Nachwendezeit entfernen.