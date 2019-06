Viel trinken und leichte Kost

Cornelia Link-Adam

Seelow (MOZ) Die einen schleppen kästenweise Wasser aus den Supermärkten, die anderen trauen sich am besten gar nicht mehr raus: Die sich seit Tagen ansteigende Hitze soll heute mit knapp 40 Grad Celsius seinen Höhepunkt erreichen. Glück hat, wer sich im See abkühlen kann oder einen Pool hat. Letztere werden langsam knapp, verrät toom-Marktleiter André Schmidt. Auch Ventilatoren habe man nur noch wenige im Sortiment. Die erhöhte Nachfrage sei schon ein paar Wochen so. Seit die Hitzezeit in der Region begann, kämen viele Kunden speziell mit Abkühlungswünschen in den Baumarkt.

Restlos ausverkauft sind dagegen Klimaanlagen und Ventilatoren im Elektronik-Geschäft von Stefan Malitz in der Breiten Straße in Seelow. "Drei heiße Tage und die Lieferanten kommen nicht mehr hinterher." Da Malitz kein großes Lager hat, seien die Bestände fix weg. Das wüssten die Kunden. Kaum einer hätte nachgefragt. Er empfiehlt dennoch den Besuch in seinem gut klimatisierten Geschäft. "Kommen Sie vorbei, kühlen Sie sich ab und kaufen Sie stattdessen ein neues TV-Gerät", sagt er lachend.

Mit Ventilatoren ausgestattet ist längst das Awo-Seniorenheim "Anne Frank". Das Team von mehr als 70 Mitarbeitern sei auf die Hitze gut eingestellt, setzten den Fokus aufs Wohl der 110 Bewohner, berichtet die amtierende Leiterin Susan Lenz. Küchenchefin Silke Müller bereite vorrangig leichte Kost zu. Dazu gehörten Kaltschalen, Salate, Gemüse, Milchnudeln, Suppen, Eintöpfe und Früchte-Kompott. Wasser und Tees seien immer vorhanden, auch Rote Brause und Malzbier mögen die Senioren. "Wir richten uns immer nach deren Wünschen." Ventilatoren stehen in den Räumen, wenn gewünscht. Alternativ lasse man die Türen offen – für etwas Durchzug. Die Fenster sind mit Rollos verdunkelt, Gage helfe gegen die Mücken und gelüftet werde nachts. Ausflüge ins Grüne gibt’s nur noch in den frühen Vormittagsstunden. "Das funktioniert alles gut, wir hatten hitzebedingt noch niemanden im Krankenhaus", sagt Susan Lenz.

Wasserspiele für Kita-Kinder

"Wir können ja nix am Wetter ändern, müssen die Hitze ertragen", sagt Elke Kicinski von der Seelower Kita "Frechdachse". Da das Aufstellen von Ventilatoren wegen der Zugluft verboten sei, biete man den Kindern in der vollbesetzten Kita derzeit viele Wasserspiele an, um sich abzukühlen. Dazu wird viel getrunken und leichte Kost gegessen. "Wir sind bis höchstens 10 Uhr draußen im Freien. Wenn es unerträglich wird, spielen wir mit den Kindern in den kühlen Räumen", berichtet die Kita-Leiterin der MOZ.