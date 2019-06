Mehrere Menschen bei Unfällen verletzt

Tilman Trebs

Glienicke/Sachsenhausen (MOZ) Insgesamt vier Menschen sind am späten Dienstagabend bei Unfällen in Glienicke und Sachsenhausen verletzt worden.

In Glienicke krachte es nach Polizeiangaben gegen 22.15 Uhr an der Ecke Oranienburger Chaussee/Schönfließer Straße. Dort war eine 20-jährige Autofahrerin aus Berlin beim Linksabbiegen mit dem Fahrzeug einer 80-Jährigen zusammengeprallt. Beide Frauen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzung, über die die B 96 führt, musste vorübergehend gesperrt werden.

Auf der Chausseestraße in Sachsenhausen verlor gegen 22.45 Uhr ein 16-Jähriger in Höhe des Abzweiges zur Biberfarm die Kontrolle über sein Moped und stürzte. Er und sein 17-jähriger Sozius wurden verletzt und mussten ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden. Als Unfallursache gab die Polizei Unaufmerksamkeit an.