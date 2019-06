Wälder brennen bei Nassenheide und Grüneberg

Tilman Trebs, Julian Stähle

Nassenheide/Grüneberg (MOZ) Die Feuerwehren sind seit dem Mittwochmorgen schon wieder bei Nassenheide im Waldbrandeinsatz. Zudemsteht erneut ein Waldstück bei Grüneberg in Flammen, auf dem es bereits am Dienstag gebrannt hatte.

Nach Angaben der Feuerwehrleitstelle brennt in Nassenheide seit etwa 6 Uhr morgens ein ein Hektar großes Waldstück am Teerofener Weg. Der Brand sei aber weitgehend unter Kontrolle. Die Löscharbeiten sollen bis zum frühen Nachmittag abgeschlossen sein.

Zunächst waren die Feuerwehren des Löwenberger Landes ausgerückt. Inzwischen hat den Waldbrandeinsatz die Oranienburger Feuerwehr übernommen, sagte ein Sprecher der Leitstelle der Feuerwehr in Eberswalde am Vormittag. Denn die Löwenberger Einsatzkräfte werden schon wieder bei einem Waldbrand in Grüneberg gebraucht. Dort war bereits am Dienstagnachmittag ein Feuer auf knapp 5 000 Quadratmetern ausgebrochen. Dort war auch ein hölzener Unterstand vernichtet worden. Die Feuerwehren waren stundenlang im Einsatz. Am Mittwoch loderten die Flammen bei Grüneberg erneut auf. Nun sind rund 200 Quadratmeter betroffen, hieß es aus der Leitstelle der Feuerwehr.

In Nassenheide kommt es immer wieder zu Waldbränden. In der Gegend wird ein Brandstifter vermutet, der bislang aber nicht ermittelt werden konnte. Mehrere Kommunen haben gemeinsam eine fünfstellige Belohnung zur Ergreifung des Täters ausgelobt.