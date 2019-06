Generationswechsel bei der FDP

Brandenburg Die Brandenburgerin Janett Rickel ist am Montag zur neuen Kreisvorsitzenden des FDP Kreisverbandes Brandenburg an der Havel gewählt worden. Sie folgt damit im Amt Herbert Nowotny, der die Funktion seit 1999 ausübte. Die Mitglieder dankten Nowotny für seinen Einsatz. Er will sich nun auf die Führung der SVV-Fraktion konzentrieren.

Zu Beginn ihres Amtsantritts ließ Rickel wissen, dass sie nicht allein das Gesicht der FDP in der Stadt sein wolle. "Wir haben in den vergangenen Monaten viele junge Mitglieder gewinnen können und sind zu einem engagierten Team zusammengewachsen. Es gibt genug zu tun, jeder wird seine Aufgabe haben. Wir werden zusammen mit der Fraktion in der SVV fundierte Anträge vorbereiten und der Verwaltung, da wo nötig, auch mal auf die Füße treten", so die 30-Jährige.

Als Stellvertreter im Kreisverband der Liberalen wurden auf Vorschlag der neuen Vorsitzenden Waldemar Bart (33) und Marc Puhlmann (39) gewählt. Schatzmeister bleibt Artur Heldt. Als Beisitzer wurden zudem Wolfgang Kampmeier, Renate Schneider, Stefan Gacon, Andrea Mokros und Ricardo Zinke gewählt.