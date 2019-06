Federer in Wimbledon an Nummer zwei gesetzt - Kerber Fünfte

DPA

London (dpa) Roger Federer ist in Wimbledon an Position zwei gesetzt und damit besser als der in der Weltrangliste vor ihm platzierte French-Open-Gewinner Rafael Nadal eingestuft.

Das geht aus der Setzliste hervor, die die Veranstalter des dritten Grand-Slam-Turniers der Tennis-Saison veröffentlichten.

In Wimbledon ist bei den Herren nicht allein die Weltrangliste für die Setzliste ausschlaggebend, die Resultate auf Gras werden stärker gewichtet als die übrigen Ergebnisse.

Rekord-Grand-Slam-Sieger Federer geht damit einem möglichen Halbfinale gegen Titelverteidiger Novak Djokovic aus dem Weg. Auf den Topgesetzten aus Serbien könnte der 37-jährige Schweizer erst im Endspiel treffen. Am vergangenen Sonntag hatte Federer in der Vorbereitung auf den Rasen-Klassiker seinen zehnten Titel im westfälischen Halle geholt. Wimbledon beginnt am Montag.

Der Hamburger Tennisprofi Alexander Zverev geht als Nummer sechs der Setzliste ins Turnier und ist wie der Spanier Nadal einen Platz schlechter als seine Weltranglistenposition eingestuft. Der Weltranglisten-34. Jan-Lennard Struff verpasste es knapp, auf die Setzliste der besten 32 vorzurücken.

Bei den Damen ist die Kieler Titelverteidigerin Angelique Kerber an Position fünf gesetzt, Vorjahres-Halbfinalistin Julia Görges aus Bad Oldesloe ist die Nummer 18. Angeführt wird die Liste von der australischen French-Open-Gewinnerin Ashleigh Barty.

In der Doppel-Konkurrenz der Herren stehen Kevin Krawietz und Andreas Mies auf Position 13. Das Duo aus Coburg und Köln hatte sensationell die French Open gewonnen und den ersten Grand-Slam-Titel eines deutschen Doppels seit 82 Jahren geholt.