Manuela Bohm

Havelland (MOZ) Eines der wohl größten Pferdesportereignisse im Jahresverlauf, das jährlich im Westen Brandenburgs stattfindet, öffnet seine Türen am kommenden Wochenende. Die Titanen der Rennbahn finden in diesem Jahr unter dem Motto "Wilder Westen" statt. Auch im Havelland und angrenzenden Orten finden Veranstaltungen rund ums Pferd statt.

Am 29. und 30. Juni ist das Städtchen Brück im Fläming voll von Pferdefreunden, Haltern und Mitgestaltern der "Titanen der Rennbahn". Die Organisatoren erwarten, bedingt durch einen guten Kartenvorverkauf, wieder weit mehr als 20.000 Besucher auf ihrem Festgelände. Verschiedene Schaubilder werden präsentiert - dabei spielt das diesjährige Motto eine große Rolle. Bei einer Fohlenschau werden an die 30 junge Kaltblüter gezeigt. Tombola, großer Umzug durch den Ort am Samstag ab 18.30 Uhr und Konzertereignisse sind inbegriffen - neben Wettkämpfen auf dem Hindernisparcours mit Gespannen. Einlass ist an beiden Tagen ab 8.00 Uhr.

Für Pferdefreunde ist sicher nicht nur der Ort Brück ein Begriff, sondern auch Havelberg sowie Neustadt/Dosse. Im Landesgestüt in Neustadt an der Dosse werden vom 18. bis 21. Juli Pferdesportler begrüßt - dann finden die Landesmeisterschaften Berlin-Brandenburg in der Dressur und im Springreiten statt. Zudem können sich Freunde des Pferdesports und der Kultur auf Veranstaltungen im Rahmen der Neustädter Hengstparade am 14., 21. und 28. September freuen.

Ebenso nördlich des Havellands findet Anfang September der wohl größte Markt rund um die Einhufer statt. Ein Jahrmarkt ist der Havelberger Pferdemarkt bereits seit langem - mit Rummel, Markttreiben und Belustigungen. Aber auch Pferde, weitere Tiere und Zubehöre werden hier geboten sowie eine Pferdeschau. Der Havelberger Pferdemarkt findet vom 5.bis 7. September statt. Einen Flyer zum Programm findet man auf der Internetseite der Stadt.

Zu den Großveranstaltungen im Pferdesport muss wohl auch der Brandenburger Pferdesommer in Paaren/Glien gezählt werden. Dieser zieht am 24. und 25 August zahlreiche Brandenburger und Berliner in den havelländischen Erlebnispark.

Dazu kommen lokale Pferdesportereignisse in den Sommermonaten, wie in Markee am 29. Juni, das Dressurturnier in Schönwalde vom 5. bis 7. Juli, das 12. Paarener Reitturnier und das Dressurreiten in Dallgow vom 2. bis 4. August, das Dressurturnier in Wagenitz vom 23. bis 28. August sowie das traditionelle Reitturnier des Reit-, -und Fahrverein Im Ländchen Rhinow e.V., der am 3. und 4. August nach Stölln auf den Platz zu verschiedenen Spring- und Dressurprüfungen lädt. Rund 300 Pferde werden dort zusammenkommen. Am gleichen Wochenende lädt auch die Big DD Ranch in Steckelsdorf zu einem Turnier der Ersten Westernreiter Union Deutschland ein.