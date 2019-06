Otto Mellies wird Teil des Seefestivals

RA

Wustrau (MOZ) Das Seefestival in Wustrau startet am 5. Juli mit einem Eröffnungskonzert der Gruppe Horch, anschließend wird an mehreren Abenden das Stück "Was ihr wollt" gezeigt. Die Organisatoren Gesine und Marten Sand sind zufrieden mit der Besetzung in diesem Jahr.

Zuerst gab es ein großes Probleme zu bewältigen. Schauspieler Hartmut Schreier wird aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht in dem Stück spielen, erklärt Gesine Sand. "Warum nicht zum 15-jährigen Jubiläum nach den Sternen greifen, wenn es mit Walter Plathe, Martin Seifert und Tom Quaas bereits geklappt hat?", fragten sich die Organisatoren. Sie haben es geschafft, Otto Mellies zu engagieren. Mit der ihm zugedachten Rolle des Narren in "Was ihr wollt" müsste er Erfahrung haben – schließlich stand er damit schon 1949 auf der Bühne.

Mellies war in seinem Leben auf vielen Theaterbühnen zu Hause, arbeitete fürs Fernsehen und als Synchronsprecher. Er gab Schauspielern wie Paul Newman seine Stimme und wirkte in zahlreichen Hörspielen mit. Unter anderem hat er mehrfach Fontane als Hörbuch gelesen. 2012 wurde er für seine Rolle in Andreas Dresens Familiendrama "Halt auf freier Strecke" mit dem Deutschen Filmpreis als bester Nebendarsteller ausgezeichnet.

